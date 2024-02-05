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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطوير المنظومة الكروية «ضرورة»|سيد معوض: نريد مديرًا فنيًا لمنتخب مصر بصلاحيات كبيرة

سيد معوض
سيد معوض

أكد سيد معوض نجم النادي الأهلي السابق، أن ما تردد عن تقرير روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، يحوي أمورًا غريبة منها مسألة قطع الكرة في نصف ملعب المنتخب، مشيرًا إلى أن المنتخب لم يكن لديه عمل تكتيكي واضح خلال البطولة، ومعظم الأهداف جاءت باجتهادات فردية، ومعظمها "صدفة".

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "منتخب مصر دخل البطولة بقائمة غير جيدة من اللاعبين، ولو كنا صعدنا لن نجد ظهيرًا أيسر بعد طرد حمدي وإصابة فتوح، هناك أمور غريبة للغاية".

وأضاف: "هيرفي رينارد وكيروش مدربان جيدان، نريد مديرا فنيا بصلاحيات فنية كبيرة ومهمته تطوير الرياضة المصرية، ويكون هناك هيكل تنظيمي ويقوم بتوزيع المهام على مدربين آخرين، من أجل التطوير، النقطة الأهم أننا نعاني من مشكلة في المنظومة بدءًا من الناشئين".

وواصل: "يجب أن يتم عقد مؤتمر قريب للكابتن علاء نبيل من أجل شرح مخطط تطوير الكرة المصرية، وفيتوريا لم يكن في عقده الفوز بأمم أفريقيا، لكنه لم يكن له خطة واضحة للتطوير، لذلك يجب منذ اليوم الأول يجب أن يكون هناك اتفاق محدد وخطة معلنة".

وأكمل: "أهم شيء لتطوير المنظومة الكروية هو انتظام المسابقات، لكن دائما يوجد لدينا مشكلة واضحة في تأجيل المسابقات".

وتابع: "اختيار الزنفلي للانضمام للأهلي مناسب جدا في المرحلة المقبلة، وسينافس الثلاثي الموجود حاليا في الأهلي، وبالتأكيد سيكون متاحا في الدوري لكنه سيغيب في بطولة أفريقيا، وفرصة محمود الزنفلي كبيرة على المستوى المحلي للمحافظة على مصطفى شوبير للعب في افريقيا".

وزاد: "رحيل جايمي باتشيكو عن نادي بيراميدز متوقع، هو قادر على التواجد في منتصف جدول الدوري، لكن لا يستطيع الفوز بأي بطولات، حتى خرج من كأس الرابطة التي كان قادرًا على الفوز بها".

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