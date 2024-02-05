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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معسكر مفتوح| عمرو أبوالعز: إصلاح أرضية ملعب الزمالك بداية من الأربعاء المقبل

الزمالك
الزمالك

أكد عمرو أبو العز المدير الإداري لنادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، بذل مجهوداً مضاعفاً وكبيراً من أجل حل أزمة إيقاف القيد والنجاح في إبرام صفقات قوية.

وأضاف "أبو العز" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أرضية ملعب النادي، تحتاج للتهوية وتم التواصل مع شركة صيانة لبدء العمل فيها من يوم الأربعاء المقبل لإصلاحها".

وتابع المدير الإداري: "سوف يتم مناقشة مصير تدريبات الفريق بداية من يوم الأربعاء أثناء الإصلاحات، وسيتم التشاور مع عبدالواحد السيد مدير الكرة سواء بنقل التدريبات أو الدخول في معسكر مفتوح".

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