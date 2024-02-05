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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن دجيش: رئيس لجنة الحكام وضع «الحنفي» في موقف مُحرج.. لهذا السبب

البرتغالي فيتور
البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام

أكد أيمن دجيش الحكم الدولي السابق، أن البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، قابل محمد الحنفي الحكم الدولي، بشكل سيء أثناء ذهابه لإجراء الاختبارات.

وتابع دجيش خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الحنفي ذهب لإجراء اختبارات كما كان محددًا للحكام، ليسأله بيريرا عن سبب تواجده، ليرد عليه أن محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام أخطره بموعد الاختبارات".

وأضاف أيمن دجيش: "بيريرا طلب حضور فاروق وسأله عن حقيقة إخطاره، ليؤكد أنه كان متفقًا على هذا الأمر، ليؤكد البرتغالي للحنفي أنه من الآخر وجوده غير مهم وله مباراتان فقط، ما جعل الحكم يشعر بحالة من الحرج الشديد".

واختتم: "أتمنى رحيل بيريرا لعدم إضافة أي جديد للتحكيم، وأتمنى منح الفرصة إلى ياسر رؤوف أو سمير محمود عثمان ولدينا قاعدة تحكيمية مميزة".

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