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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف عن مطلب مهم لـ«كولر» قبل لقاء شباب بلوزداد بالجزائر

فرج عامر
فرج عامر

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قبل لقاء شباب بلوزداد في أبطال أفريقيا.

وكتب عبر فيسبوك: “مارسيل كولر  المدير الفني للنادي الأهلي طلب لعب مباراته الودية الأخيرة، قبل ملاقاة  نادي شباب بلوزداد في الجزائر، أن تكون مع سموحة.. المبارة اليوم باستاد مختار التتش”.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد يومي 17 أو 18 فبراير الجاري، في الجزائر.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد، يوم الثلاثاء، الموافق 19 ديسمبر 2023، في الجزائر، ولكن تم تأجيل المباراة بسبب مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.

 

 

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فرج عامر يكشف عن مطلب مهم لـ«كولر» قبل لقاء شباب بلوزداد بالجزائر


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