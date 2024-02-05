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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو|انهيار الدولار في السوق الموازية.. وهذا موعد تسليم 230 ألف وحدة بـ«سكن لكل المصريين»

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي. 

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نزل 15 جنيه مرة واحدة.. عزة مصطفى تكشف مفاجأة عن سعر الدولار

صندوق الإسكان الاجتماعي: تسليم 660 ألف وحدة سكنية منذ 2014
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ، أن الدولة تسير بخطى ثابتة في مشروع الإسكان الاجتماعي منذ عام 2014، وذلك لتوفير السكن للطبقات التي تستحق المساندة.

نزل 15 جنيهًا مرة واحدة.. عزة مصطفى تكشف مفاجأة عن سعر الدولار
شنت الإعلامية عزة مصطفى، هجوما حادا على التجار الذين تسببوا في أزمة ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الغذائية، وغيرها من الدواجن واللحوم والبيض، وسوق الدولار السوداء.

شعبة الأدوية تكشف أسباب تحريك أسعار 1500 نوع .. فيديو

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل تحريك أسعار 1500 صنف نوع دواء.
 

اللواء سمير فرج: مصر أكثر المتضررين من أحداث البحر الأحمر
قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن المنطقة تشهد تصاعدا في الأحداث والمشاكل، خاصة بعد أزمة الحوثيين في البحر الأحمر، واتجاه 40% من السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح، والعالم كله تأثر وليست قناة السويس فقط، لافتا إلى أن رحلة رأس الرجاء الصالح تزيد عن قناة السويس بـ 17 يوما، وتكلف شركات الشحن
 


مسئول أمريكى بارز: للفلسطينيين الحق في العودة إلى ديارهم بغزة
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الفلسطينيين لهم الحق في العودة إلى ديارهم في غزة.
 

نقيب الجزارين: الدولار يلعب دورًا أساسيًا في غلاء أسعار اللحوم
قال يوسف البسومي، نقيب الجزارين، إن مصر تعاني من مشكلة كبيرة من خلال الاعتماد على الدولار في تعاملاتها الخارجية، منوها بأن الإنتاج من اللحوم سواء داخلي أو مستورد أصبح يقيم بالدولار، لذلك يجب وضع حل جذري لهذا الملف من أجل العمل
 

الحوثيون: العدوان الأمريكي البريطاني لن يحقق أي هدف ودعم غزة مستمر
أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأن جماعة الحوثي اليمنية أكدت أن استمرار "العدوان الأمريكي البريطاني" على مواقعها لن يحقق أي هدف.
 

سمير فرج: استخدام طريق رأس الرجاء الصالح يزيد رحلة السفن 17 يومًا
قال اللواء الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، إن استخدام السفن طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من البحر الأحمر أدى إلى زيادة رحلتها 17 يومًا، كما زادت المخاطر، ما ترتب عليه زيادة تكلفة التأمين، وبالتالي زادت الأسعار.
 إعلام إسرائيلي: واشنطن تضغط على تل أبيب للموافقة على هدنة 4 أشهر
كشف الإعلام الإسرائيلي أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على إسرائيل للموافقة على هدنة تصل إلى 4 أشهر في قطاع غزة.

اخبار التوك شو اتحاد العام للغرف التجارية أسعار المنتجات ارتفاع أسعار الإعلامية عزة مصطفى الإسكان الاجتماعي الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان السوق الموازية المنتجات اللواء سمير فرج انهيار الدولار سعر الدولار سعر الدولار

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