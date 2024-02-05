الإدارة المصرية حسمت موقفها|خبير اقتصادي: توقعات باستمرار انخفاض سعر الدولار من 10 لـ15%

الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيكون مُنصفًا

أكد الدكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي، أن الإدارة المصرية حسمت موقفها من الدولار من فترة وقررت عدم تنفيذ التعويم وستعمل على تخفيض سعر الدولار، قائلا: "الفترة اللي فاتت كان في استعداد وفي دور مساند من السياسة للاقتصاد والتحركات الاقتصادية لها جوانب سياسية وتحركات الإدارة المصرية كانت رائعة".

وأضاف محمد شادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية "لبنى عسل"، على قناة الحياة، أن الاتفاق الذي سيصدر خلال أيام مع صندوق النقد الدولي سيكون منصفاً للإدارة المصرية وسيجازيها على صبرها الفترة الماضية أمام الانتقادات غير الواعية سواء من الخارج أو مغيبي الداخل، مؤكدا أن الإدارة المصرية كانت رائعة في استخدام أدواتها الواسعة.

وأشار الدكتور محمد شادي، إلى أنه بعد الانخفاض الكبير في سعر الدولار اليوم سيحدث انخفاض مُتتالٍ خلال الفترة القادمة، مُتابعًا: "أعتقد هنشوف انخفاض بكرة في سعر الدولار وهنشوف انخفاض بنسب من 10 إلى 15%".