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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بلاش التعاقد مع أجنبي| خيري رمضان لـ«اتحاد الكرة»: وفروا الفلوس متضيعوش الدولارات

خيري رمضان
خيري رمضان

طالب الإعلامي خيري رمضان، بمنح الفرصة لمحمد يوسف المدير الفني المؤقت للمنتخب الوطني خلال العام الحالي وعدم التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وقال خيري رمضان خلال برنامج "مع خيري" المذاع على قناة "المحور": "اتحاد الكرة منذ قليل قال لفيتوريا.. الحمد لله يارب.. فيتوريا غادر بعد ما خد الـ 600 ألف دولار وفي ناس بتقول أكثر من ذلك ولكن من سيصارح الجمهور ويقول فيتوريا حصل على كام؟، لا يوجد شفافية لأنهم كدابين".

وأضاف خيري رمضان : "انتم عارفين مصر هتلعب في 2024 كام ماتش؟ هما مباراتين في شهر ستة في تصفيات كأس العالم أمام بوركينا فاسو وغينيا، كنت هقعد مدرب من شهر يناير إلى ديسمبر ياخد 2.5 مليون دولار وهو مدرب فاشل عشان ماتشين".

وتابع: "اتحاد الكرة أعلن تعيين الكابتن محمد يوسف مديرا فنيا، جابوا محمد يوسف مدرب كويس ولكن بقاله فترة مش بيدرب، كان مديرا فنيا للنادي الأهلي وخد معاه بطولات وبتروجيت؛ والآن هو محلل فني لقناة المحور مع النجم ميدو ومحمد بركات".

وواصل خيري رمضان: "خدوه النهاردة مدير فني مؤقت، ليه أستعانوا بمحمد يوسف مش علي ماهر أو حسام حسن لأنهم مرتبطين بفرق واتحاد الكرة لا يرتاح إلا لما يطلع دولارات

وأوضح أن التصرف الصحيح أن "تستعين بمدرب مستقر تقف وراه وتقله عندك السنة وفرجنا على الأداء ويقولك عايز مباريات ودية تقيلة مش المباريات السكة اللي كنا بنقابل فيها فرق ضعيفة عشان نقول فيتوريا بيكسب ادّي لمحمد يوسف الثقة وشوف هيعمل ايه كفاية دولارت لبره مش هناخد حاجة في كأس العالم".

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