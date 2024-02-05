بالتزامن مع ضرب مواقع للحوثيين.. اتصال عاجل بين بلينكن ونظيره البريطاني|تفاصيل

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجري اتصالا مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون.

وقال ميلر عبر صفحته على منصة إكس، إن الجانبين ناقشا الأحداث في الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لتحسين توصيل المساعدات للمدنيين في غزة، وكذلك الأمن البحري في البحر الأحمر.

ويأتي هذا في الوقت الذي أفادت وسائل إعلام تابعة لميليشيات أنصار الله الحوثييين، أن طائرات أمريكية وبريطانية شنّت غارات استهدفت مناطق الزيدية ورأس عيسى بالحديدة وشرق مدينة صعدة في اليمن.

وأضافت وسائل الإعلام التابعة لميليشيات الحوثي، أن الجيشين الأمريكي والبريطاني شنّا غارتين على مديرية الزيدية وغارة على مديرية الحوك.

وأوضحت وسائل إعلام الحوثيين، أن الطائرات الأمريكية والبريطانية شنّت 12 غارة على الحديدة وصعدة.

وأشارت إلى أن الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية 8 منها كانت على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، 3 غارات على مديرية باقم وغارة شرقي مدينة صعدة.