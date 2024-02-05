عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالتزامن مع ضرب مواقع للحوثيين.. اتصال عاجل بين بلينكن ونظيره البريطاني|تفاصيل

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي ونظيرة البريطاني

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجري اتصالا مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون.

وقال ميلر عبر صفحته على منصة إكس، إن الجانبين ناقشا الأحداث في الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لتحسين توصيل المساعدات للمدنيين في غزة، وكذلك الأمن البحري في البحر الأحمر.

ويأتي هذا في الوقت الذي أفادت وسائل إعلام تابعة لميليشيات أنصار الله الحوثييين، أن طائرات أمريكية وبريطانية شنّت غارات استهدفت مناطق الزيدية ورأس عيسى بالحديدة وشرق مدينة صعدة في اليمن.

وأضافت وسائل الإعلام التابعة لميليشيات الحوثي، أن الجيشين الأمريكي والبريطاني شنّا غارتين على مديرية الزيدية وغارة على مديرية الحوك.

وأوضحت وسائل إعلام الحوثيين، أن الطائرات الأمريكية والبريطانية شنّت 12 غارة على الحديدة وصعدة.

وأشارت إلى أن الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية 8 منها كانت على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، 3 غارات على مديرية باقم وغارة شرقي مدينة صعدة.

بيان عاجل من القيادة المركزية الأمريكية بشأن الضربات ضد الحوثيين في اليمن

لحظة إطلاق الصواريخ والطائرات الأمريكية على مواقع ميليشيات الحوثي في اليمن|شاهد

انتوني بلينكن وزير الخارجية الامريكي وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر ديفيد كاميرون البحر الأحمر غزة اليمن ميليشيات الحوثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

ماتشتروش فراخ دلوقت.. بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن.. وهذا موعد الانخفاض

بشرى من الحكومة للمواطنين بشأن رغيف العيش.. والتطبيق خلال أيام

8 درجات كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

أحلى من هيفاء وهبي وعليها فلوس.. مفاجأة يكشفها طبيب تجميل ريهام سعيد

الزمالك يتراجع عن ضم هذا اللاعب

عاوز حياتك هادية بعيدة عن المشاكل؟.. اسمع نصيحة النبي

خبير يكشف سبب هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق الموازي.. وهل يستمر الانخفاض؟

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من القيادة المركزية الأمريكية بشأن الضربات ضد الحوثيين في اليمن

لحظة إطلاق الصواريخ والطائرات الأمريكية على مواقع ميليشيات الحوثي في اليمن|شاهد

عاجل.. طائرات أمريكية وبريطانية تشن 12 هجومًا على أهداف حوثية في اليمن

الفرق في الأهداف.. الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن والعراق وسوريا

الحوثي: العدوان الأمريكي والبريطاني في اليمن بلا نتائج

اليمن.. تحذيرات من مخاطر استمرار تهريب الأسلحة إلى "أنصار الله"

ترشيحاتنا

اشتباكات مسلحة عنيفة|«سرايا القدس» تستهدف آليات الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم

«سكن لكل المصريين».. مي عبدالحميد تعلن موعد تسليم 230 ألف وحدة للمُستفيدين|تفاصيل

تجديد حبس مدير بنك تعدّى بالضرب على طبيب بمستشفى المطرية العام

بين المطالب النقابية وحقوق المرضى|أيمن أبوالعلا: قانون المسئولية الطبية «مدني» وليس «جنائيًا».. فيديو

رحيل «فيتوريا»|أمير هشام: قرارات اتحاد الكرة جاءت بعد جلسة مع وزير الشباب والرياضة

فرج عامر يكشف عن مطلب مهم لـ«كولر» قبل لقاء شباب بلوزداد بالجزائر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة شعر غريبة.. رنا رئيس تثير ضجة بإطلالتها| شاهد

مُعلم هندي يدخل الفصل «سكرانًا».. فماذا فعل الطلاب؟ |شاهد

لوك جديد.. لقاء الخميسي تثير الجدل بظهورها | شاهد

عواقب مُميتة.. رجل يتحدّى الأطباء ويأكل الدجاج النيئ يوميًا |ما السبب؟

فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

بعد دخوله المستشفى.. علاء مرسي: أنا زي الفل والحمدلله |فيديو

لاعبو مالي يعتدون على حكم مصري.. و«الكاف» يتوعد بقرار صارم

أحلى من هيفاء وهبي وعليها فلوس.. مفاجأة يكشفها طبيب تجميل ريهام سعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ