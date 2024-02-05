استقرار أسعار النفط مع تواصل محادثات وقف الصراع في غزة

استقرت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، بعد انخفاضات حادة في الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك وسط استمرار محاولات التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة، رغم أن واشنطن تعتزم شن المزيد من الهجمات على ميليشيات تدعمها إيران.

وبحلول الساعة 0131 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات إلى 77.41 دولار للبرميل، واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 72.28 دولار للبرميل.

وكان قد أنهى المؤشران معاملات الأسبوع الماضي على انخفاض بنحو7%.. وتراجعا 2% يوم الجمعة بعد بيانات وظائف أمريكية أقوى من المتوقع أشارت إلى أن خفض الفائدة قد يكون أكبر من المتوقع، إضافة إلى إحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

غير أن المستثمرين ما زالوا قلقين من حدوث تصعيد في الصراع في الشرق الأوسط بعدما ألمحت الولايات المتحدة إلى أنها ستشن المزيد من الهجمات على ميليشيات تدعمها إيران في الشرق الأوسط رداً على هجوم أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن.

كما واصلت الولايات المتحدة حملتها على الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن ونفذت 36 ضربة يوم السبت على أهداف تابعة للميليشيا التي تسببت هجماتها على السفن التجارية في اضطراب مسارات تجارة النفط العالمية، على الرغم من عدم تضرر الإمدادات إلى حد كبير.