"الجمهورية": مصر تبذل جهودًا جبارة لإعادة السلام والأمن والاستقرار للمنطقة

سلَّطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن -بنظرة بعيدة- أن استمرار التعنت الإسرائيلي وتكثيف القصف الذي لا يفرق بين المدنيين والمقاومة في غزة لن ينهي القضية، وإنما سيزيد من رقعة الصراع والدمار في الشرق الأوسط، وهو ما ينعكس بالسلب على شعوب المنطقة.

تحذيرات مصر.. من اتساع رقعة الصراع

وأشارت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم الاثنين، بعنوان "تحذيرات مصر.. من اتساع رقعة الصراع"- إلى أن الصراع امتد إلى اليمن فاندلعت حرب مع الحوثيين أثرت على الملاحة العالمية فازدادت أسعار السلع اشتعالا، وبالأمس القريب وجهت واشنطن ضرباتها إلى غرب العراق، وشنت هجوما على الأراضي السورية، وهو ما يهدد سلامة البلاد وأمن شعبها، فيما أعلن الجيش الأمريكي أن الغارات الجوية التي شنها على العراق وسوريا قبل يومين استهدفت أهدافا مرتبطة بفصائل الحرس الثوري الإيراني ردا على هجوم وقع في الأردن الأسبوع الماضي أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين.

ونوَّهت الصحيفة بأن الأسباب تتواتر وتبرر الأفعال المتلاحقة التي تنذر بخراب محقق، لذلك تبذل مصر مع شركاء لها جهودا جبارة لنزع فتيل الأزمة ووقف الحرب الشنعاء والعودة إلى مائدة التفاوض والالتزام بمقررات الأمم المتحدة بهذا الشأن وصولا إلى حل الدولتين وعودة السلام والأمن والاستقرار للمنطقة.