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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تسقط 4 مسيّرات أوكرانية فوق منطقة بريانسك

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن دفاعاتها الجوية دمرت 4 طائرات أوكرانية دون طيار، فوق منطقة بريانسك، ليل أمس الأحد.

وأوضحت أنها أسقطت 3 طائرات دون طيار، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في سماء المنطقة، حوالي الساعة 22:30 و23:00 و23:50 بالتوقيت المحلي، مساء أمس.

وأضافت "في 5 فبراير، حوالي الساعة 00:30، تم إيقاف محاولة أخرى، من قبل الجيش الأوكراني، لتنفيذ هجوم باستخدام طائرة دون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".

وقال بيان الوزارة، إنه تم تدمير المركبة الجوية الأوكرانية الرابعة دون طيار، أثناء محاولتها شن هجوم على هدف في أراضي منطقة بريانسك.

وقال حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز، عبر تطبيق تليجرام "تم إسقاط طائرتين مسيرتين أخريين فوق المنطقة".

وتقصف القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام المناطق الروسية الوسطى والحدودية، وتنفذ ضربات بطائرات دون طيار داخل عمق الأراضي الروسية.

ويتضمن ذلك تعزيز عمل وكالات إنفاذ القانون، وإجراء عمليات تفتيش في محطات القطارات وغيرها من الأماكن المزدحمة، ووضع المنظمات الطبية في حالة تأهب قصوى، وتعزيز أمن المرافق الإستراتيجية.

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