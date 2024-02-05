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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يجب أن نكون أكثر استقلالية.. عضو بالكنيست ينتقد اعتماد إسرائيل على أمريكا

نسيم فاتوري
نسيم فاتوري

انتقد عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، نسيم فاتوري، صباح اليوم الاثنين، الخطاب المحيط باعتماد إسرائيل على أمريكا وتقديم المساعدات لقطاع غزة.

وقال فاتوري: نحن نعتمد على الأمريكيين وهذا بسبب الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية. نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر استقلالية في المسائل الأمنية".

وأضاف: الجميع يعلم أننا ندير أمورنا بشكل جيد على المستوى الدولي، نحن منزعجون للغاية من استمرار الحرب. كان من الممكن أن تنتهي عاجلا لو لم نجلب المساعدات".

وفي وقت سابق، طالب فاتوري، بحرق قطاع غزة، ونشر العضو المتطرف في تغريدة على حسابه على "أكس" قال فيها "كل الانشغال بمدى توفر الإنترنت في غزة ألا يظهر ذلك أننا لم نتعلم شيئا.. نحن إنسانيون للغاية.. احرقوا غزة الآن لا أقل من ذلك".

وكان فاتوري، قد طالب في وقت سابق، بتهجير سكان غزة إلى اسكتلندا الواقعة شمال غرب أوروبا.

وقال فاتوري إنه يجب على إسرائيل تهجير سكان غزة إلى البلدان المستعدة لاستقبالهم، وفقا لما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.

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