عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ليست أداة لتحقيق طموحات الناتو

صدى البلد

قال فلاديمير تارابرين، الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إن بلاده تسعى لإبعاد المنظمة عن تحقيق الطموحات السياسية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشددا على أن انسحاب موسكو منها "غير وارد".

وقال تارابرين لوكالة "نوفوستي"، اليوم الاثنين، إن بقاء روسيا داخل المنظمة، يجعلها تبذل جهودا لمنع تحولها النهائي إلى أداة "لتعزيز الطموحات السياسية للأوروبيين الأطلسيين"، وأنها تسعى لإعادتها إلى وضعها الفني المستقل.

وأضاف المندوب الدائم، أنه على العكس من ذلك، "سنسعى جاهدين لإعادة المنظمة إلى الوضع الفني المستقل، حيث تسود مبادئ الاحترام المتبادل لمصالح جميع الدول الأعضاء دون استثناء، واتخاذ القرار بالتوافق".

وأشار المسؤول الدبلوماسي، إلى أنه يمكن لروسيا تقديم مساعدة حقيقية للحلفاء والدول "ذات التفكير المماثل"، بما في ذلك التنفيذ الكامل لمواد اتفاقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رقم 10 (المساعدة والحماية) والحادي عشر (التطوير التقني)، فضلا عن مكافحة الإرهاب الكيميائي والعديد من المواضيع الأخرى.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

بشرى من الحكومة للمواطنين بشأن رغيف العيش.. والتطبيق خلال أيام

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

8 درجات كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

رد رضا عبدالعال على عودة سيف جعفر للزمالك.. شاهد

أفعال مُحرّمة في العشر الأواخر من شهر رجب.. احذرها خلال الـ6 أيام المقبلة

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وهذه قيمة عيار 21

ترشيحاتنا

الصغرى تصل لـ7 درجات|الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية بشكل كبير نهاراً ..فيديو

إعلام أمريكي: بايدن سب نتنياهو بعبارة نابية في محادثات مغلقة| ماذا قال؟

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وهذه قيمة عيار 21

وزير النقل: توطين صناعة الأتوبيسات في مصر بالتعاون مع شركة النصر للسيارات

عبدالغفار: إطلاق النسخة الثالثة من المنظومة المتكاملة لمكاتب الصحة

رد رضا عبدالعال على عودة سيف جعفر للزمالك.. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورها في العمليات.. طبيب ريهام سعيد يثير الجدل بمقطع فيديو| شاهد

مع بداية الدراسة.. طبيب يوضح طرق الحفاظ على صحة الأطفال

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

اجتماع عاصف لتهدئة الجماهير|هل يستكمل نجم الأهلي مهمة فيتوريا؟.. و«بوركينا فاسو» أولى مباريات المنتخب

فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

بعد دخوله المستشفى.. علاء مرسي: أنا زي الفل والحمدلله |فيديو

لاعبو مالي يعتدون على حكم مصري.. و«الكاف» يتوعد بقرار صارم

أحلى من هيفاء وهبي وعليها فلوس.. مفاجأة يكشفها طبيب تجميل ريهام سعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ