الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

أفاد شهود عيان، الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي شن خلال الساعات الأخيرة، حملة مداهمات لعدد من المدن والقرى في الضفة الغربية اعتقل خلالها عشرات الفلسطينيين.

واقتحمت قوات إسرائيلية مخيم العين غربي مدينة نابلس، وسط إطلاق كثيف للرصاص، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي شن عملية اقتحام ومداهمة لعدد من المنازل والبنايات السكنية في طولكرم، وفي بلدة يعبد بمحافظة جنين، حيث اعتقل ما لا يقل عن 15 فلسطينياً، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وفي طوباس، اعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينياً بعد عملية اقتحام للمدينة استمرت ساعات عدة، تخللها اشتباكات مسلحة.

وفي طوباس، اعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينياً بعد عملية اقتحام للمدينة استمرت ساعات عدة، تخللها اشتباكات مسلحة.

كما اقتحمت قوة إسرائيلية مدينة قلقيلية، واعتقلت 4 فلسطينيين على الأقل بعد حملة مداهمات في عدد من أحياء المدينة، إضافة إلى اعتقال 3 آخرين على الأقل من قرى بيتونيا وسلود وبيتين في محافظة رام الله.

كما اعتقل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين على الأقل في محافظة الخليل.