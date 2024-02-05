عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبراء: ضرورة توجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع لمواجهة التحديات

طلاب جامعات
طلاب جامعات

تلعب الجامعات دورًا حاسمًا في تطور المجتمعات وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي. فهي المؤسسات التعليمية التي تساهم في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

 يعكس نجاح الجامعات في تحقيق هذا الهدف جودة التعليم الذي تقدمه والبرامج الأكاديمية المبتكرة التي تطلقها.

أكد الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، على ضرورة ربط البحث العلمي والتعليم بوجه عام بالصناعة، من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية التي أصبحت أمرا لا مفر منه في مختلف دول العالم.

 

وشدد على أهمية ربط البحث العلمي بمختلف مجالات الصناعة من خلال تبادل الخبرات بين رجال الصناعة والخبراء وأعضاء هيئة البحوث والتدريس، بالإضافة عن مناقشة الآليات المناسبة لتسويق واستثمار مخرجات البحوث العلمية لخدمة التنمية المستدامة وتقديم مقترحات عملية، كذلك توصيف وتحليل الوضع الراهن وعرض تجارب وطنية ودولية في هذا الشأن.

وأشار حسن شحاتة إلى أن مشاريع تخرج طلاب التي حصلت على مراكز متقدمة بين المشاريع الأخرى لابد من استثمارها  وتحقيق أقصى استفادة منها، لافتا إلى أن طلاب كلية الهندسة يقومون بمشروعات للطرق وتصميمها مع عمل تقييم لها، وكيفية الاستفادة منها خاصة أن شبكة الطرق أحد أهم المشروعات بالدولة ومشروعات الطاقة الشمسية والطاقة الكهربائية.

وشدد شحاتة، على أهمية التواصل بين شباب الجامعات بالدولة، من أجل رفع الوعى الوطني لدى شباب الجامعات، ويزيد من إنتاج الدولة، لافتا إلى أن كليات الاقتصاد المنزلي والهندسة تعمل في هذا الإطار خاصة في المشروعات التي تولي الدولة لها أهمية منها " الطاقة"، والتدريب على خلق فرص العمل أيضاً، ووضع التصورات الخاصة بالطلاب عين الاعتبار والتشجيع المستمر لهم.

 

أكد الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة،  على أهمية ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة رؤية مصر 2030.

وأشار عاصم حجازي إلي ، أهمية الدور المجتمعي والخدمي لمؤسسات التعليم العالي في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، ودورها في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع، موضحًا أن البحث العلمي التطبيقي هو أساس الصناعة.

 
وشدد، إنه يجب علي كل جامعة تقديم أبحاث علمية من كل كلية وتقديمها للمسئولين لمعالجة مشكلة مجتمعية الوصول إلي حل نهائى ،لافتاً  أن البحث العلمي سلاح  لحل مشكلات الوطن والتقدم به في كافة المجالات من خلال تقديم أبحاث علمية تنفع المجتمع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

8 درجات كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

الحكومة تنشر أسعار الدولار والذهب اليوم

أول تعليق من شوبير على ضم الأهلي لـ محمود الزنفلي

ترشيحاتنا

رئيس الشيوخ يطالب الحكومة بالتركيز على إدخال التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي

بمناسبة عيد الشرطة.. مديرية أمن القاهرة تنظم احتفالية لأسر الشهداء | صور

وزير الأوقاف يشيد بقوة تدريبات طلبة كلية الشرطة | صور

أرخص موبايلين سامسونج في مصر .. للشباب بأسعار مناسبة

تجاوز الـ15 ألف جنيه.. أسعار القطن بالمزاد التاسع في الإسكندرية

الحوثي: لا نية لدنيا لإغلاق البحر الأحمر ومضيق باب المندب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رافقته زوجته الفنانة الشهيرة .. فنان عربي وحيد يفوز بجائزة بحفل الجرامي

بدون زيت.. طبيبة تقدم طريقة عمل البانيه والبطاطس بطريقة الايرفراير

تقي من سرطان القولون.. طبيبة تفجر مفاجأة عن الألياف البيضاء باليوسفي

بكوبين دقيق .. طريقة عمل الدونات

فيديو

جلس بجواره ولم ينظر إليه.. شاهد كيف تجاهل الرئيس الروسي "نتنياهو"| فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

بعد دخوله المستشفى.. علاء مرسي: أنا زي الفل والحمدلله |فيديو

لاعبو مالي يعتدون على حكم مصري.. و«الكاف» يتوعد بقرار صارم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ