الجيش الإسرائيلي: حماس لا تزال تمتلك حوالي 1000 صاروخ

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، أن حركة حماس لا تزال تمتلك حوالي 1000 صاروخ، معظمها في منصات إطلاق مدفونة تحت الأرض.

وأضاف كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي في تصريحات مع وسائل إعلام عبرية، أنه من أجل القضاء التام على القدرات الصاروخية لحماس في قطاع غزة، سيتطلب الأمر فترة زمنية تتراوح بين سنة وسنتين.

ووفقا للمسؤولين، فقد تقرر في جيش الاحتلال أن إحباط القدرات الصاروخية يحتل مكانة أعلى في ترتيب الأولويات، مشيرين إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل في تدمير منصات الإطلاق في قطاع غزة.

وبحسب التقرير، فإن وابل النيران الذي استهدف مستوطنة غوش دان قبل أسبوع تقريبًا من خان يونس تم إطلاقه من منصات إطلاق كانت على بعد 20-30 مترًا فقط من قوات جيش الاحتلال.