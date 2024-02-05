شوبير يكشف مفاجأة بشأن مدرب المنتخب القادم .. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس اجتماع إتحاد الكرة لإقالة فيتوريا وهوية المدرب الجديد لمنتخب مصر عبر برنامجه المذاع مع شوبير خلال فيس بوك.

وقال شوبير أن الإجتماع عقد في خمس ساعات،ولكن لم يكن هناك تصويت علي رحيل فيتوريا لكنه كان قرار جمال علام الذي وافقه عليه الجميع رغم اعتراض البعض قبل الإنعقاد.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير علي أنه قد تم الإتفاق علي التفاوض مع فيتوريا لتحصيل الشرط الجزائي علي دفعات.

وأوضح أن المدرب القادم أجنبي وليس محليا.

أوضح الإعلامي أحمد شوبير أسباب اختيار محمد يوسف مدربًا مؤقتا لمنتخب مصر خلفا لفيتوريا عبر برنامجه المذاع “مع شوبير ”.

وقال شوبير إن أختيار محمد يوسف مناسب بسبب التجارب السابقة له، كما أنه حصل مع النادي الأهلي على بطولة أفريقيا والسوبر الإفريقي.

وكان قد أعلن الإعلامي أحمد شوبير، تولي محمد يوسف تدريب منتخب مصر؛ بعد توجيه الشكر إلى روي فيتوريا.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك: “رسميا - محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر؛ لحين اختيار مدير فني أجنبي، وتشكيل باقي الجهاز.