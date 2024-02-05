نهاية مأساوية.. عجوز يلقي بنفسه من شرفة منزله بالقطامية.. ما القصة؟

أنهي عجوز حياته بإلقاء نفسه من شقته بمساكن الهناجر بمنطقة القطامية وذلك لمروره بأزمة نفسية لإقامته بمفرده.

وقامت أجهزة الأمن بمعاينة مسرح الحادث في حضور ممثل عن النيابة العامة ، وتم سؤال شهود العيان من السكان الذين قرروا ان المتوفي كان سمر بحاله اكتئاب لاقامته بمفردة .

تلقي قسم شرطة القطامية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد بسقوط شخص من علو ووفاته من عقار في مساكن الهناجر دائرة القسم .

علي الفور انتقل رجال الأمن وتم العثور علي جثة شخص 66 سنه بالمعاش ومقيم بمفرده

بمنور العقار ، وبها اصابات متفرقة .

بسؤال جيران المتوفي افادوا بان المتوفي كان يقيم بمفرده ويرجح مرورة بضائقه نفسية ، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق .