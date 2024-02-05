مياه الإسكندرية تعلن عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء خلال شهر فبراير

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من الخميس الموافق 1-2-2024 وحتي الخميس الموافق 29-2-2024 فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك فى الأماكن التالية:

سيارة شرق :

رافع محمد نجيب أمام بنك مصر- سيدي بشر

من 9 صباحا ل 8 مساء

سيارة وسط :

المنشية أمام فندق أمون خلال الفترة من الخميس الموافق 1-2-2024 وحتي الخميس الموافق 15-2-2024

من 9 صباحا ل 2.30 عصرا

بشاير الخير(٣) القباري بجوار مسجد الشهيد إلهامي

من 3 عصرا ل 8 مساء

بشاير الخير(٣) القباري بجوار مسجد الشهيد إلهامي خلال الفترة من الجمعة الموافق 16-2-2024 وحتي الخميس الموافق 29-2-2024

من 9 صباحا ل 8 مساء

سيارة غرب:

مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان

من 9 صباحا ل 11.30 صباحا

أمام فرع شركة المياه بالبيطاش (العجمي والساحل)

من 12 ظهرا ل 8 مساء

للتواصل سيارة شرق 01275918005

للتواصل سيارة وسط 01275918001

للتواصل سيارة غرب 01275918003

وأوضحت الشركة أنها تقدم جميع خدمات الشركة خلال تواجد سيارت خدمة العملاء ومنها (التعاقد على العدادات _ استقبال شكاوي دفع فواتير _ شحن كروت العدادات مسبقه الدفع الإستعلام عن الفواتير _ دفع الفواتير).

ونوهت إلى تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، وفريق من إدارة التوعية والتسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.