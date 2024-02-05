ميلاد موطن للحياة في كوكب جديد | فيديو

كشف الدكتور خالد يوسف، وكيل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، تفاصيل إكتشاف كوكب جديد قد يكون موطنا للحياة الفضائية، قائلا: إن السنة الضوئية هي السنة التي يقضيها الضوء فى السفر من نقطة الإشعاع حتي الوصول إلى نقطة النهاية، وفى حال بعد كوكب عن الأرض سنة ضوئية معناه أن الضوء سار فى الكون لمدة عام من أجل الوصول للأرض.

وأضاف الدكتور خالد يوسف، وكيل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، خلال لقائه عبر زووم ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الكوكب قابل للعيش معناه أنه عليه من الإمكانيات الفيزيائية التي تمكنه من الحياة، موضحا: “ مثل أن كوكب الأرض يوجد بها درجة حرارة ووجود عناصر الحياة الطبيعية للكائنات الحية”.

وتابع الدكتور خالد يوسف، وكيل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، أن الكوكب الذى أكتشفته ناسا يدور حول نجم صغير، ولكن ما زال النواة الخاصة به سائلة، مما معناه أنه يتيح نسبة الجاذبية القريبة من الأرض، وكتلته قريبة من كتلة الأرض أيضا، إلى جانب غلاف جوي من المحتمل ان يسمح بالظروف التي يسمح بها كوكب الأرض.