مناورة عسكرية من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

يجري الجيش الإسرائيلي مناورة عسكرية في الضفة الغربية، الاثنين، بزعم الحفاظ على الجاهزية في المنطقة، حسبما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست".

ونقلت الصحيفة عن الجيش أن المناورة ستستمر حتى صباح الثلاثاء.

وقال الجيش الإسرائيلي إن على السكان في المنطقة توقع حضور عسكري كثيف في إطار عمليات المناورة.

من جانب آخر، أفاد بأن الجيش الإسرائيلي شن خلال الساعات الأخيرة، حملة مداهمات لعدد من المدن والقرى في الضفة الغربية اعتقل خلالها عشرات الفلسطينيين.

واقتحمت قوات إسرائيلية مخيم العين غربي مدينة نابلس، وسط إطلاق كثيف للرصاص، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي شن عملية اقتحام ومداهمة لعدد من المنازل والبنايات السكنية في طولكرم، وفي بلدة يعبد بمحافظة جنين، حيث اعتقل ما لا يقل عن 15 فلسطينياً، وفق وكالة أنباء العالم العربي.