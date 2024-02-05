عمال مصر يشارك في مؤتمر دولي لتعزيز الإغاثة الإنسانية للفلسطينيين

أكد محمد جبران، رئيس إتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للبترول، أن الشباب المصرى خاصة الأطفال ضربوا اروع الامثلة فى الصمود من خلال القيام بحملات لمقاطعة المنتجات والشركات الداعمة للكيان الصهيونى وأصبحوا مثالاً يحتذى به بين الجميع.

جاء ذلك خلال مشاركتة فى المؤتمر الدولي الأول تحت شعار "معا نحو تعزيز دور المجتمع المدني في عملية الإغاثة الإنسانية "

وحيا رئيس عمال مصر، خلال كلمتة الشعب المصرى لوقوفه بجانب القضية الفلسطينية والدعم المستمر للاشقاء الفلسطنيين، مؤكدا لا أحد يستطيع المزايدة على الشعب المصرى فى حبه وإنتمائه للاشقاء الفلسطنيين.



ودعا محمد جبران جميع الحضور للمشاركة في المؤتمر الذى ينظمه الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بحضور جميع النقابات التابعة للإتحاد لعمل قافلة إغاثة إنسانية مشرفة للشعب المصرى خلال الايام القادمة.



واختتم رئيس عمال مصر كلمته بتوجيه الشكر لمُؤسسة مجلس الشباب المصري، لتسليط الضوء على دور المجتمع المدني في ظل الأزمة الفلسطينية الحالية.



ويأتي المؤتمر الدولي الأول تحت شعار «معا نحو تعزيز دور المجتمع المدني في عملية الإغاثة الإنسانية»، الذي تدشنه مُؤسسة مجلس الشباب المصري، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من الشخصيات العامة وقيادات ورؤساء منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ، في ظل دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بضرورة توحيد الجهود لإنقاذ الوضع الكارثي بقطاع غزة، واستمرارًا للدور الريادي للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية والموقف المشرف للدولة المصرية والمجتمع المدني في الانتصار لقيم العدل والإنسانية.