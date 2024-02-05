عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمال مصر يشارك في مؤتمر دولي لتعزيز الإغاثة الإنسانية للفلسطينيين

صدى البلد

أكد محمد جبران، رئيس إتحاد عمال مصر،  ورئيس النقابة العامة للبترول، أن الشباب المصرى خاصة الأطفال ضربوا اروع الامثلة فى الصمود من خلال القيام  بحملات لمقاطعة المنتجات والشركات الداعمة للكيان الصهيونى وأصبحوا مثالاً يحتذى به بين الجميع.

جاء ذلك خلال مشاركتة  فى المؤتمر الدولي الأول تحت شعار "معا نحو تعزيز دور المجتمع المدني في عملية الإغاثة الإنسانية "

وحيا رئيس عمال مصر، خلال كلمتة الشعب المصرى لوقوفه بجانب القضية الفلسطينية والدعم المستمر للاشقاء الفلسطنيين، مؤكدا لا أحد يستطيع المزايدة على الشعب المصرى فى حبه وإنتمائه للاشقاء الفلسطنيين.


ودعا محمد جبران جميع الحضور للمشاركة في المؤتمر الذى ينظمه الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بحضور جميع النقابات التابعة للإتحاد لعمل قافلة إغاثة إنسانية مشرفة للشعب المصرى خلال الايام القادمة.


واختتم رئيس عمال مصر كلمته بتوجيه الشكر لمُؤسسة مجلس الشباب المصري، لتسليط الضوء على دور المجتمع المدني في ظل الأزمة الفلسطينية الحالية.


ويأتي المؤتمر الدولي الأول تحت شعار «معا نحو تعزيز دور المجتمع المدني في عملية الإغاثة الإنسانية»، الذي تدشنه مُؤسسة مجلس الشباب المصري، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من الشخصيات العامة وقيادات ورؤساء منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ، في ظل دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بضرورة توحيد الجهود لإنقاذ الوضع الكارثي بقطاع غزة، واستمرارًا للدور الريادي للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية والموقف المشرف للدولة المصرية والمجتمع المدني في الانتصار لقيم العدل والإنسانية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

8 درجات كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

الحكومة تنشر أسعار الدولار والذهب اليوم

أول تعليق من شوبير على ضم الأهلي لـ محمود الزنفلي

ترشيحاتنا

مصر تشارك فى المعرض الدولى للغوص والرياضات البحرية في هولندا

ضبط 8 أشخاص لحيازتهم سبائك ذهب وفضة غير مدموغة بالقاهرة

رئيس الشيوخ يطالب الحكومة بالتركيز على إدخال التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي

بمناسبة عيد الشرطة.. مديرية أمن القاهرة تنظم احتفالية لأسر الشهداء | صور

وزير الأوقاف يشيد بقوة تدريبات طلبة كلية الشرطة | صور

أرخص موبايلين سامسونج في مصر .. للشباب بأسعار مناسبة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رافقته زوجته الفنانة الشهيرة .. فنان عربي وحيد يفوز بجائزة بحفل الجرامي

بدون زيت.. طبيبة تقدم طريقة عمل البانيه والبطاطس بطريقة الايرفراير

تقي من سرطان القولون.. طبيبة تفجر مفاجأة عن الألياف البيضاء باليوسفي

بكوبين دقيق .. طريقة عمل الدونات

فيديو

جلس بجواره ولم ينظر إليه.. شاهد كيف تجاهل الرئيس الروسي "نتنياهو"| فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

بعد دخوله المستشفى.. علاء مرسي: أنا زي الفل والحمدلله |فيديو

لاعبو مالي يعتدون على حكم مصري.. و«الكاف» يتوعد بقرار صارم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ