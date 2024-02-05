رئيس الوزراء الفلسطيني يكشف حقيقة اتفاق بين إسرائيل والنرويج بشأن أموال الضرائب

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، اليوم الاثنين، أنه لا اتفاق بين إسرائيل والنرويج حتى الآن حول أموال الضرائب؛ مشيرا إلى أن إسرائيل ترفض الفكرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال اشتية إن وزارة المالية تجري كل الاستعدادات لدفع ما هو ممكن من رواتب الموظفين خلال اليومين المقبلين.

وأوضح اشتية، في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، في مدينة رام الله، أنه لم يتم حتى اللحظة الاتفاق بين النرويج وإسرائيل على تحويل أمول المقاصة.

وأضاف أن إسرائيل ترفض أن تقوم النرويج بتحويل الأموال للسلطة الوطنية، وبالتالي فإن فكرة تحويل الأموال للنرويج لا تحل المشكلة، لكنها تخرج الأموال من يد إسرائيل.