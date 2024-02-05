الحوثي: لا نية لدنيا لإغلاق البحر الأحمر ومضيق باب المندب

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن حركة الحوثيين لا تنوي إغلاق البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وأنها لا تستهدف السفن غير المرتبطة بإسرائيل.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية: " نحن نستهدف فقط السفن المرتبطة بإسرائيل والتي تتجه إلى الموانئ المحتلة التابعة لإسرائيل أو التي تدخل ميناء إيلات. وتؤكد القوات المسلحة اليمنية أن أي سفن غير مرتبطة بإسرائيل لن تتعرض للاستهداف.. ليس لدينا أي نية لإغلاق مضيق باب المندب أو البحر الأحمر. إذا أردنا القيام بذلك، ستكون هناك إجراءات أخرى أبسط من إطلاق الصواريخ".

وشدد المتحدث باسم الحوثيين على أن جماعة "أنصار الله" الحوثية لم تتفاوض بشكل مباشر مع الولايات المتحدة، "رغم أنهم طلبوا ذلك".

وأضاف "لا نرى إمكانية للحوار المباشر مع الأمريكيين، باعتبارهم مجرمين إرهابيين.. إذا كان هناك أي اتصال فسيكون عبر فريقنا المفاوض في سلطنة عمان. هذا هو الطريق الوحيد للمفاوضات".

ووفقا له، فإن العملية البرية المحتملة في اليمن ستؤدي إلى عواقب أسوأ على الأمريكيين من الصراعات في أفغانستان وفيتنام.