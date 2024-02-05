عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يتابع المشروعات الخدمية والتنموية مع محافظ الوادي الجديد

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ الوادي الجديد

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، صباح اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك في اطار اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير التنمية المحلية مع السادة المحافظين لمتابعة توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن الملفات الخدمية والمشروعات التنموية.

واستعرض وزير التنمية المحلية مع محافظ الوادي الجديدة آخر المستجدات الخاصة بإنشاء مقر العاصمة الإدارية للمحافظة ( مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري انشاؤه بمدينة الخارجة والذي سيضم كافة المقرات الفرعية المصالح والأجهزة الحكومية بما يساهم في التيسير والتسهيل علي المواطنين في الحصول علي الخدمات).

وأشار اللواء محمد الزملوط إلي أنه يقوم بجولات أسبوعية لمتابعة الانتهاء من كافة الأعمال والتشطيبات النهائية وسرعة انهاء أعمال النظافة بمحيط المباني المختلفة، وإنارة الميادين الداخلية، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمباني المنتهية، وفحص أجهزة العرض والصوتيات بقاعة المؤتمرات، وإنهاء تجهيزات الصالة الرياضية بمبنى المديريات لتشغيلها.

ووجه وزير التنمية المحلية بأهمية استمرار المتابعة للانتهاء من كافة الأعمال وتسليم المقار للمديريات الخدمية وتجهيزها لكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لتيسير الخدمات لمواطني محافظة الوادي الجديد وتقديمها بصورة أسرع وأفضل .

وتطرق اللقاء لجهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذاً لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح من 15لـ 25 %.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة التوسع في إقامة المنافذ بالمدن والقرى؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين ، مع أهمية ان تضم تلك المنافذ السلع الاستراتيجية الاساسية التي يحتاجها المواطنين وهي ( المكرونة والزيت والسكر والأرز والعدس والخضروات والفاكهة ) .


وأوضح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الي انه يقوم بمتابعة توافر السلع الأساسية للمواطنين بصورة يومية من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية وطرح لحوم بلدية طازجة وخضروات وفاكهة بمنافذ ديوان عام المحافظة ومراكز الخارجة والداخلة وبلاط، وذلك في إطار جهود تخفيف العبء عن المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وحرص وزير التنمية المحلية علي متابعة جهود محافظ الوادي الجديد وكافة الأجهزة التنفيذية لتنفيذ الموقعة ال٢٢ لإزالة التعديات علي أراضي واملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وأكد اللواء هشام آمنة علي أهمية إزالة كافة التعديات والتصدي بكل حسم لأي مخالفات في المهد تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها.

وشدد اللواء محمد الزملوط، على استمرار المتابعة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً،  وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وشهد اللقاء استعراض وزير التنمية المحلية مع محافظ الوادي الجديد آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مبادرة إحياء انتاج وتصنيع الحرير الطبيعي بما يساهم في توفير فرص عمل للمرأة والشباب وتحسين دخل الأسر بالمحافظة .

وتابع اللواء هشام آمنة مع اللواء محمد الزملوط الموقف التنفيذي للمشروعات  المستهدفة في الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ والجدول الزمنية المحددة لذلك بما يسهم في تحسين الخدمات المحلية المقدمة لأبناء الوادي الجديد وخاصة في مجالات الكهرباء والإنارة والطرق والنظافة وتعزيز التنمية الاقتصادية وتعزيز المزايا النسبية للمحافظة .

التنمية المحلية هشام امنة اليوم محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

8 درجات كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

الحكومة تنشر أسعار الدولار والذهب اليوم

أول تعليق من شوبير على ضم الأهلي لـ محمود الزنفلي

ترشيحاتنا

لحظة انتظارها لدخول غزة .. الاحتلال يصيب قافلة أغذية لـ الأونروا

بعد القبض علي امبراطور الذهب ..ضبط 8 أشخاص لحيازتهم سبائك ذهب وفضة

رئيس الشيوخ يطالب الحكومة بالتركيز على إدخال التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي

بمناسبة عيد الشرطة.. مديرية أمن القاهرة تنظم احتفالية لأسر الشهداء | صور

وزير الأوقاف يشيد بقوة تدريبات طلبة كلية الشرطة | صور

أرخص موبايلين سامسونج في مصر .. للشباب بأسعار مناسبة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رافقته زوجته الفنانة الشهيرة .. فنان عربي وحيد يفوز بجائزة بحفل الجرامي

بدون زيت.. طبيبة تقدم طريقة عمل البانيه والبطاطس بطريقة الايرفراير

تقي من سرطان القولون.. طبيبة تفجر مفاجأة عن الألياف البيضاء باليوسفي

بكوبين دقيق .. طريقة عمل الدونات

فيديو

جلس بجواره ولم ينظر إليه.. شاهد كيف تجاهل الرئيس الروسي "نتنياهو"| فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

بعد دخوله المستشفى.. علاء مرسي: أنا زي الفل والحمدلله |فيديو

لاعبو مالي يعتدون على حكم مصري.. و«الكاف» يتوعد بقرار صارم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ