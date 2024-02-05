عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "بمشاركة 100 فنان.. معرض يقدم عائداته للأطفال فاقدي السند بتونس".

وقال التقرير: "الفن تجسيد لقيم الجمال يزداد قيمة عندما يعانق أبعاد الإنسانية، بهذه الفلسفة تأتي هذه المبادرة من 100 فنان شاركوا في هذا المعرض الذي يسعى لتمويل جمعية قرى الأطفال فاقدي السند في تونس".

وأضاف: "تتمثل المعروضات في بيض مصنوع من الخشب حوله الفنانون هنا إلى أعمال فنية بمهاراتهم في النحت والرسم والنقش والتصميم، تفاعل كبير في تونس مع هذا المعرض الخيري وأهدافه، مثلما جرت العادة كلما كانت هناك مبادرات ترمي لجمع تبرعات لفائدة قرى الأطفال".

وتابع: "هكذا تحولت هذه المكتبة لفضاء فني به معاني وجدانية والوعي بالمسؤولية المجتمعية والإنسانية، أفكار مختلفة طوعت لتجعل من الفن في انغماس تام مع أهدافه النبيلة حيث خصص هذا المعرض الخيري كل عائداته لفائدة تمويل الأطفال فاقدي السند بتونس".