أعلن نجم الأهلي والزمالك السابق أحمد حسن عن عودة رضا سليم مع الأهلي اليوم أمام سموحة وديا بعد غياب 3 شهور عبر صفحته على فيسبوك.

وكتب احمد حسن:" وديا بعد غياب 3 شهور رضا سليم يعود للظهور مع الأهلي اليوم أمام سموحة".

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي تعاقد مع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل 2 مليون جنيه.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الاتفاق تم على الحصول على خدمات اللاعب لمدة 6 أشهر، وفي حال تفعيل بند الشراء سوف يتم دفع 3 ملايين جنيه".