عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بمناسبة عيد الشرطة.. مديرية أمن القاهرة تنظم احتفالية لأسر الشهداء | صور

الالعاب لاطفال آسر
الالعاب لاطفال آسر الشهداء

نظمت مديرية أمن القاهرة إحتفالية لأسر الشهداء تضمنت العديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية وفقرات فنية وغنائية ، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة تقديراً وعرفناً بما قدمه ذويهم من أجل حفظ أمن وإستقرار الوطن.

وخلال الإحتفالية تم تكريم المتفوقين دراسياً من أبناء الشهداء كما تم تقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية التى تؤكد أن الشرطة المصرية كانت ومازالت تقدم التضحيات وتضرب أروع الأمثلة فى الدفاع عن الوطن لإرساء الأمن والأمان .

ومن جانبهم ، أعربت أسر الشهداء عن تقديرهم وإعتزازهم بتلك الإحتفالية التى تؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والإستقرار.

ابناء الشهداء احتفال أسر الشهداء أسر شهداء الشرطة الداخلية القاهرة شهداء الشرطة شهداء الوطن مديرية أمن القاهرة وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

8 درجات كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

الحكومة تنشر أسعار الدولار والذهب اليوم

أول تعليق من شوبير على ضم الأهلي لـ محمود الزنفلي

موضوعات متعلقة

نهاية مأساوية.. عجوز يلقي بنفسه من شرفة منزله بالقطامية.. ما القصة؟

موظف بمصلحة الضرائب صباحا وسائق توك توك ليلا.. قصة جريمة الخليفة

مصرع صغيرين وإصابة والدتهما إثر احتراق شقتهم في المعصرة | صور

لإخفاء الواقعة.. ضبط 5 أشخاص أضرموا النيران في فيلا بالمقطم بعد سرقتها

انهيار جزئي لمبنى قديم في الجمالية

أزمة نفسية.. عجوز ينهي حياته بإلقاء نفسه من شرفة منزله في القطامية

القبض علي عدد من مروجي المواد المخدرات بالقاهرة.. تفاصيل

نفوق عجلين إثر حريق في منطقة الزرايب بمنشأة ناصر

ترشيحاتنا

لحظة انتظارها لدخول غزة .. الاحتلال يصيب قافلة أغذية لـ الأونروا

بعد القبض علي امبراطور الذهب ..ضبط 8 أشخاص لحيازتهم سبائك ذهب وفضة

رئيس الشيوخ يطالب الحكومة بالتركيز على إدخال التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي

بمناسبة عيد الشرطة.. مديرية أمن القاهرة تنظم احتفالية لأسر الشهداء | صور

وزير الأوقاف يشيد بقوة تدريبات طلبة كلية الشرطة | صور

أرخص موبايلين سامسونج في مصر .. للشباب بأسعار مناسبة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رافقته زوجته الفنانة الشهيرة .. فنان عربي وحيد يفوز بجائزة بحفل الجرامي

بدون زيت.. طبيبة تقدم طريقة عمل البانيه والبطاطس بطريقة الايرفراير

تقي من سرطان القولون.. طبيبة تفجر مفاجأة عن الألياف البيضاء باليوسفي

بكوبين دقيق .. طريقة عمل الدونات

فيديو

جلس بجواره ولم ينظر إليه.. شاهد كيف تجاهل الرئيس الروسي "نتنياهو"| فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

بعد دخوله المستشفى.. علاء مرسي: أنا زي الفل والحمدلله |فيديو

لاعبو مالي يعتدون على حكم مصري.. و«الكاف» يتوعد بقرار صارم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ