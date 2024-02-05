بمناسبة عيد الشرطة.. مديرية أمن القاهرة تنظم احتفالية لأسر الشهداء | صور

نظمت مديرية أمن القاهرة إحتفالية لأسر الشهداء تضمنت العديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية وفقرات فنية وغنائية ، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة تقديراً وعرفناً بما قدمه ذويهم من أجل حفظ أمن وإستقرار الوطن.

وخلال الإحتفالية تم تكريم المتفوقين دراسياً من أبناء الشهداء كما تم تقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية التى تؤكد أن الشرطة المصرية كانت ومازالت تقدم التضحيات وتضرب أروع الأمثلة فى الدفاع عن الوطن لإرساء الأمن والأمان .

ومن جانبهم ، أعربت أسر الشهداء عن تقديرهم وإعتزازهم بتلك الإحتفالية التى تؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والإستقرار.