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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أبو شقة يطالب الحكومة بتشريع لاستخدام التكنولوجيا الزراعية توفيرًا للأسمدة والمياه

المستشار بهاء أبوشقة،
المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ

أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ: إن مناقشة موضوع استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة من الموضوعات الرئيسية الهامة، خاصة بعدما أسفر عنه الواقع العلمي في الفترة الأخيرة منذ الحرب الأوكرانية بحاجة الدولة أن تكون في اكتفاء ذاتي من المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية منها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

وقال أبوشقة: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ اليوم الأول لتوليه الرئاسة يسعى بخطوات راسخة وجادة نحو أن نكون أمام توسع زراعي باستخدام تكنولوجيا حديثة، حيث أعطى السيسي إشارة البدء لمشروع مصر القومي للإنتاج الزراعي ضمن المشروع العملاق للدلتا الجديدة لاستصلاح 2.2 مليون فدان.

ونحن في الفترة الأخيرة أصبحنا أمام مساحات مستغلة من الأراضي المصرية، فبعد أن كانت المساحة المستغلة سابقًا 6% وصلنا الآن إلى 14.5% من مساحة مصر، بالإضافة للمشروع العملاق وهي إحلال وتطوير مشروعات؛ توشكى، شرق العوينات، ومستقبل مصر، ويعد مشروع توشكى من أهم المشروعات القومية الزراعية.

وتابع أبو شقة بأن مشروع مستقبل مصر في الصحراء الغربية والذي يهدف أيضًا لزراعة مليون ونصف فدان بالاعتماد على مياه الصرف الزراعي باستخدام تكنولوجيا المعالجة الثلاثية، أيضًا مشروع الدلتا الجديدة والسعي لتصدير المنتجات المصرية للخارج، بالإضافة لتطوير محطة أسوان كأكبر محطة للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، ما يساهم في خدمة الزراعة من خلال استخدام الصوبات الزراعية.

وتساءل أبوشقة حول نوع التكنولوجيا الحديثة التي استخدمت لهذه المشروعات العملاقة؟ مشددًا على أن هذه الأمور لا بد وأن تتم من خلال قواعد حاكمة ومنظمة، والتشريع وحده يضع هذه القواعد وصولًا لاستخدام أحدث الطرق والتكنولوجيا العلمية توفيرًا للأسمدة والمياه، وبالتالي يجب أن نكون أمام مشروع قانون تقدمه الحكومة لنكون أمام رؤى محددة في تطبيق هذا الأمر تنفيذًا لرؤية رئيس الجمهورية وإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي.

المستشار بهاء أبوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ التكنولوجيا الحديثة المحاصيل الزراعية الحكومة

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