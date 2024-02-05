حبس 4 مصريين في الكويت.. وترحيلهم بعد العقوبة |تفاصيل

قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس 4 مصريين لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم مبلغ 4200 دينار مع الإبعاد، في قضية “اختراق حماية المستهلك”؛ حسبما أفادت وسائل الاعلام الكويتية.

ووفقا لصحيفة "السياسة" الكويتية، يواجه 4 مصريين بالكويت تهمة التسلل إلى قاعدة بيانات حماية المستهلك واستغلالها لسرقة أموال مواطنين ومواطنات ووافدين، من خلال إرسال رسائل وهمية عبر تطبيق “الواتساب”.

وكان المتهمون قد راسلوا عددا من الكويتيتن عبر التطبيق وادعوا بأنهم ممثلون عن وزارة التجارة وأنهم ينتمون إلى “حماية المستهلك” .

وتمكنت مباحث الأموال من التوصل إلى هوياتهم بعد عمليات البحث والتحري وتقديم الأدلة .

وقد أشارت صحيفة الراي الكويتية، في وقت سابق، إلى أن المصريين هم ثاني أعلى جنسية في سوق العمل بالكويت بعد الهند حيث يبلغ عدد العاملين هناك مصري.467074