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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هندسة عين شمس مركزًا ثالثًا بالمسابقة العالميّة لبرنامج MathWorks  

الطلاب المشاركين
الطلاب المشاركين

شارك فريق من كلية الهندسة جامعة عين شمس بقسم هندسة القوى الميكانيكية في المسابقة العالمية المقدمة من  MathWorks
( The 2023 Sustainability and Renewable Energy Challenge)
وذلك من ضمن ١٦ تحدي في تحديّات الاستدامة والطاقة المتجددة.

ضم الفريق الطلاب محمد خالد خلف ،كريم محمد الليثي ، حازم حسام إبراهيم ، نورهان ناصر عبدالظاهر ، سلمي عبدالباسط علي ، ميار سيد محمد ، آية هشام مصطفي.


جاء ذلك تحت إشراف كل من: الدكتور هانى السيد عبد الحليم سعد ( أستاذ مساعد في هندسة القوى الميكانيكية) ، الدكتور أشرف مصطفي ( أستاذ مساعد في هندسة القوى الميكانيكية)، د. حمادة جلال ( أستاذ مساعد في هندسة القوى الميكانيكية).


قدّم  الفريق تقييمًا شاملاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر وذلك باستخدم نموذج Simscape حيث يشمل النموذج مجموعة من الأنظمة: نظام خلايا شمسية لتوليد الطاقة الشمسية، وبطاريات تخزين الطاقة، نظام الاتصال بشبكة الكهرباء، محلل كهربائي للماء لإنتاج الهيدرچين؛ و تم التحكّم في هذا النموذج عن طريق كتابة code يجمع بين الأنظمة و المدخلات الاقتصادية والتقنية باستخدام برنامج MATLAB لتحليل البيانات و تحسين الأداء و تكاليف إنتاج الهيدروچين عن طريق تقليل الاعتماد على طاقة الشبكة الكهربائية والاكتفاء بالطاقة الشمسية عن طريق تخزينها في نظام التخزين لاستخدامها ليلًا وذلك لكونها مصدر متجدد ونظيف لانتاج الهيدروچين الأخضر، وقد قاموا بإضافة إشارات اقتصادية إلى نموذج Simscape، بما في ذلك التكلفة الرأسمالية والتكلفة التشغيلية وتكلفة شبكة الكهرباء شاملين 242 موقعًا حول العالم.


ومن ثم قاموا بتطوير نظام تخزين الطاقة لتقليل تكلفة شبكة الكهرباء في موقع معين ، وبضبط حجم نظام تخزين الطاقة في كل موقع بحيث لا تكون هناك حاجة إلى شبكة كهرباء.


أظهر عمل الفريق فهمًا لكيفية تمكين الابتكار الهندسي والتحليل الاقتصادي معًا لمسارات إزالة الكربون.

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