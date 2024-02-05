عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عضو كنيست إسرائيلي يطالب بتدمير غزة لإجبار الفلسطينيين على الهجرة

تسفي سوكوت
تسفي سوكوت

علق عضو الكنيست الإسرائيلي، تسفي سوكوت “عوتسما يهوديت” اليوم الاثنين، على استمرار الحرب في قطاع غزة، وقال: "من أجل تحقيق النصر الذي نحتاجه يجب تشجيع هجرة سكان قطاع غزة والسيطرة على أراضيهم"، وفقا لما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.

وأضاف: "سنحتاج إلى نصر واضح، اليوم هناك 27 مليون لاجئ في العالم من العديد من البلدان ليس لديهم مكان يذهبون إليه، ولم يدعوهم أحد للمجيء، معظم اللاجئين في العالم هم من الناس الذين هربوا من الأماكن التي كانت فيها حروب، في أفريقيا أو أوكرانيا، من سوريا".

وتابع: 9 ملايين شخص غادروا سوريا خلال الحرب ولم يدعوهم أحد إلى مكان آخر، لقد هربوا لأنهم قضوا وقتا سيئا".

واستطرد: أعتقد حقا أنه يجب أن يكون الوضع في غزة كذلك، لأنها لن تكون مكانا جيدا في السنوات القادمة، ستستمر هذه الحرب، والبنية التحتية التي أنشأتها حماس ليس شيئا يمكن لإسرائيل أن تتركه وراءها. سنواصل القتال هناك وخلال الحرب لن يكون هناك شيء جيد".

عضو الكنيست الإسرائيلي تسفي سوكوت تشجيع هجرة سكان قطاع غزة سوريا حماس الحرب على غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

وفاة نائبة بمجلس النواب وإصابة 5 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

8 درجات كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

الرذيلة بالفلوس .. جريمة أخلاقية في سوهاج

ترشيحاتنا

التفاصيل الكاملة لـ وفاة أمنية رجب نائبة البرلمان في حادث تصادم بالمنيا

قرار عاجل لـ البرلمان الليبي بسبب أزمة المياه الجوفية في زليتن

هل يدير نادي زد الكرة المصرية؟.. رد مفاجئ من اتحاد الكرة

التحفظ على سائق تريلا اصطدمت بكوبري مشاة في ميدان لبنان

مالناش ضهر.. تعليق مفاجئ من اتحاد الكرة على تعيين مدرب مصري

رينارد وللا ديسابر؟ الكومي يكشف مفاجآت عن مفاوضات اتحاد الكرة مع بديل فيتوريا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رافقته زوجته.. فنان عربي وحيد يفوز بجائزة بحفل الجرامي

بدون زيت.. طبيبة تقدم طريقة عمل البانيه والبطاطس بطريقة الايرفراير

تقي من سرطان القولون.. طبيبة تفجر مفاجأة عن الألياف البيضاء باليوسفي

بكوبين دقيق .. طريقة عمل الدونات

فيديو

إحنا ورانا غير الكلام.. طارق صبري يعلق لأول مرة على انفصاله عن شيري عادل

ظهور كائنات سوداء غامضة في المحيط الهادي.. فما هي؟

جلس بجواره ولم ينظر إليه.. شاهد كيف تجاهل الرئيس الروسي "نتنياهو"| فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ