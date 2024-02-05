عضو كنيست إسرائيلي يطالب بتدمير غزة لإجبار الفلسطينيين على الهجرة

علق عضو الكنيست الإسرائيلي، تسفي سوكوت “عوتسما يهوديت” اليوم الاثنين، على استمرار الحرب في قطاع غزة، وقال: "من أجل تحقيق النصر الذي نحتاجه يجب تشجيع هجرة سكان قطاع غزة والسيطرة على أراضيهم"، وفقا لما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.

وأضاف: "سنحتاج إلى نصر واضح، اليوم هناك 27 مليون لاجئ في العالم من العديد من البلدان ليس لديهم مكان يذهبون إليه، ولم يدعوهم أحد للمجيء، معظم اللاجئين في العالم هم من الناس الذين هربوا من الأماكن التي كانت فيها حروب، في أفريقيا أو أوكرانيا، من سوريا".

وتابع: 9 ملايين شخص غادروا سوريا خلال الحرب ولم يدعوهم أحد إلى مكان آخر، لقد هربوا لأنهم قضوا وقتا سيئا".

واستطرد: أعتقد حقا أنه يجب أن يكون الوضع في غزة كذلك، لأنها لن تكون مكانا جيدا في السنوات القادمة، ستستمر هذه الحرب، والبنية التحتية التي أنشأتها حماس ليس شيئا يمكن لإسرائيل أن تتركه وراءها. سنواصل القتال هناك وخلال الحرب لن يكون هناك شيء جيد".