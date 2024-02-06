عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جسر ثقافي يربط الشرق بالغرب.. معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعزز التواصل بين الحضارات

صدى البلد

جذبت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب "المتنوعة" الزوار من مختلف الجنسيات، حيث التقى الزوار من جميع أنحاء العالم داخل أرض مصر خلال مشاركتهم في الفعاليات خلال دورته الـ 55؛ ليكون المعرض شهادة على القوة الدائمة للكتب في سد الفجوات وجمع الناس معًا لتعزيز التنوع الثقافي الذي لا يعرف الحدود.

فداخل أجنحة المعرض، تواجد ضيوف مصر، وهم يستكشفون القاعات الواسعة ويتبادلون الأفكار وينغمسون في التنوع الغني للأدب المعروض؛ فلا يؤكد هذا التقارب العالمي على الجاذبية العالمية للكتب فحسب، بل يعد أيضًا بمثابة شهادة على قوة الأدب في تعزيز التفاهم بين الثقافات.

وفي جولة لوكالة أنباء الشرق الأوسط داخل أروقة المعرض، ظهر تفاعل للزوار من مختلف الجنسيات مع الأقسام المتنوعة، وتبادل الأحاديث والأفكار حول الكتب والأدب سواء كانوا مقيمين في مصر أو من الخارج، فقد شكّل الأجانب جزءاً لا يتجزأ من النسيج الثقافي للمعرض هذا العام.

واحتضن المعرض جناحاً دولياً يعرض أدب وثقافات العديد من البلدان؛ مما قدم للزوار فرصة فريدة للإطلاع على أدب وثقافات مختلفة، كما أظهرت الندوات وورش العمل التي أقيمت بمشاركة متحدثين من جنسيات متعددة أهمية التواصل الثقافي وتبادل الخبرات.

كتب القرآن والشريعة

وأعربت يينج يي (فتاة صينية) في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - عن سعادتها بزيارة هذا الصرح الكبير الذي يحتوي على جميع الكتب لكل دول العالم، مؤكدة أنها تعتاد كل يوم منذ بدء المعرض على زيارته لشراء كتب القرآن والشريعة.

فيما أشاد على الشبرميسي (طالب ازهري من إندونيسيا) بتنظيم المعرض، معربا عن سعادته بزيارة المعرض الذي يأتي إليه لأول مرة.. مضيفا "أنه جاء إلى المعرض لشراء كتب الأزهر الشريف وكتب الفتاوى والشريعة الإسلامية" مؤكدا أن القاهرة من أكبر الدول الإسلامية والثقافية.

بدوره، أكد ميجيل جبرائيل (زائر إفريقي) أن المعرض يعتبر فرصة لاكتشاف ثقافات الدول المختلفة.. ويعتبر معرض القاهرة الدولي للكتاب منصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الكتاب والناشرين من مختلف أنحاء العالم، كما أنه يعكس الدور الذي يمكن أن تلعبه المعارض الدولية في تعزيز التفاهم والحوار بين الشعوب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد عبد المنعم يوجه رسالة إلى فيتوريا بعد إقالته من المنتخب

بعد انهيار الدولار.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ المواطنين| فيديو

علشان أرضي ربنا.. فنانة شابة تعلن الاعتزال

لماذا لا تنخفض أسعار السلع؟.. شعبة المواد الغذائية توضح

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

انخفاضات كبيرة بسوق المعدن الأصفر.. شعبة الذهب تكشف مفاجآت هامة للمواطنين

بشأن الزنفلي.. أحمد حسن يكشف مفأجاة من ودية سموحة والأهلي

اللي معاه يخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار بـ مليون جنيه

ترشيحاتنا

صيام 27 رجب الأربعاء أم الخميس؟.. اغتنمه ولا تحرم نفسك من 8 أرزاق

نتمنى طرح شهادات بعائد 30%.. التموين توجه رسالة للمواطنين بشأن الذهب| فيديو

500 ألف جنيه.. مفاجأة غير سارة لتجار الذهب في الصاغة

ضياء السيد: مروان النايب نشط وطموح وأتوقع نجاحه مع الأهلي

جسر ثقافي يربط الشرق بالغرب.. معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعزز التواصل بين الحضارات

أخبار التكنولوجيا| خطأ قاتل يدمر البطارية.. تحذير لجميع مستخدمي آيفون.. وأفضل موبايل Oppo Reno في السوق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجنون الكبير قوي| سبب دخول علاء مرسي المستشفى.. وكيفية الوقاية من مرضه

طلع مقطوع.. عريس هندي يتغيب عن زفافه بسبب الحذاء

بالركل والصفع.. خناقة شوارع بين النواب داخل برلمان المالديف| ماذا حدث؟

الحل من السما.. اكتشاف كوكب جديد صالح للسكن| متى سننتقل إليه؟

فيديو

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا

أصالة تطرح النصف الثانى من ألبوم لحقت نفسى.. فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

بشرى سارة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ