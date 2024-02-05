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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز الإبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس يدشن معسكر التدريب الشتوي

جانب من المسابقة
جانب من المسابقة

أطلق مركز الإبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس (ASU-iHub) معسكر التدريب الشتوي تحت عنوان "Sustainable Innovation and Industry 4.0".

يقام المعسكر تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور عادل الصباغ المدير العام لمركز الابتكار، والدكتورة وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الاعمال بالجامعة والدكتور اسلام عدلى مدير النشاط الطلابى ASU-iClub

ويعتبر معسكر التدريب الشتوي أحد أنشطة برنامج ISI4Egypt وهو برنامج مدته ثلاث سنوات بين مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ومركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية.

ويهدف معسكر التدريب الشتوي الذي إنطلق يوم الأثنين 29 يناير ويستمر حتي 9 فبراير 2024 إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتزويد المشاركين بالمهارات التي تتطلبها الصناعة المصرية وتعزيز الحوار بين الثقافات.

ويجمع المعسكر طلاب من كلا البلدين مصر وألمانيا، من خلال تقديم موضوعات تعليمية في مجال الابتكار والاستدامة وإدارة الابتكار والملكية الفكرية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة المتعلقة بالصناعة 4.0 من خلال العمل على حالات ابتكار واقعية Business Case التي تتناول قضايا الاستدامة من منظور شامل وعملي بدعم من شركاء المشروع والصناعة.

ويقدم المعسكر مزيج من المحاضرات من مدربين مختلفي الخبرات والعمل الجماعي ضمن فرق وجلسات التوجيه والزيارات الميدانية بحيث يعد برنامجًا كاملا ومتنوعًا.

ويتناول المعسكر مجموعة من  التدريبات مثل  أساسيات التفكير التصميمي - مقدمة عن الصناعه في الجيل الرابع 0.4 - الاستدامة - أساسيات التسويق والمالية – نموذج العمل الأولي.

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