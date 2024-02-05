نزلوهم يزقوا البوكس.. موقف غريب مع مساجين هنود بعد تعطل سيارة الشرطة

في حادثة غريبة ولكنها فكاهية، تم إجبار 4 رجال متهمين على دفع سيارة شرطة في منطقة بهاجالبور بولاية بيهار بعد نفاد الوقود من السيارة.

وذكرت التقارير أن الشرطة نقلت السجناء إلى المحكمة عندما نفد الوقود من السيارة، وانتشر مقطع فيديو للحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط سخرية وتعليقات مضحكة من قبل مستخدمي الإنترنت.

وفي الفيديو، يمكن رؤية المتهمين الأربعة وهم مربوطون بالحبال حول خصورهم ويدفعون سيارة دفع رباعي تابعة لشرطة بيهار بينما يظهر ضابط يرشدهم.

وفقًا للتقارير، وقع الحادث يوم الأحد في منطقة بهاجالبور بالولاية عندما تم اصطحاب الرجال الأربعة إلى المحكمة، بعدما ألقت الشرطة القبض عليهم بتهمة استهلاك المشروبات الكحولية (ولاية بيهار حيث يعد استهلاك الكحول جريمة يعاقب عليها القانون).

وعندما نفد الوقود من سيارة الشرطة وتوقفت بالقرب من كاشاهاري تشوك، أمر رجال الشرطة النزلاء الأربعة بدفع الشاحنة إلى جانب الطريق.

وقد التقطت كاميرا بعض المارة الحادثة، وانتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت التقارير أن المتهمين دفعوا سيارة الشرطة لمسافة نصف كيلومتر تقريبًا.

ومن ناحية أخرى، قال مسئزل كبير في الشرطة، بعد علمه بالحادث المحرج، إنه تم فتح تحقيق داخلي في الحادث وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب ضد الضباط المخطئين.