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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يطالب بضرورة إزالة التعديات على الأراضى ومتابعة تطوير كورنيش المنصورة

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الاجتماع الدوري مع عدد من مديري عموم ومديري الادارات التنفيذية بديوان عام المحافظة .

وتناول" مختار "خلال الاجتماع استعراض ومناقشة اسلوب العمل داخل الادارات كل في اختصاصه والموقف التنفيذي لملفات العمل بما يحقق سرعة الاداء وحسن الانجاز تحقيقا لصالح المواطن الدقهلاوي.

ووجه "مختار" لاهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ اعمال حملات ازالة التعديات علي اراضي الدولة والارض الزراعية في اطار الموجة 22 لازالة التعديات لتحقيق المستهدف بجميع مراحل تنفيذ الموجة المقررة وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في ضرورة الحفاظ علي اراضي الدولة والارض الزراعية باعتبار هذا الامر قضية قومية.

كما وجه " مختار" لاهمية المتابعة اليومية لاعمال تطوير كورنيش النيل بالمنصورة وتحديد توقيتات ملزمة لمقاول التنفيذ وفقا للاشتراطات الفنية المقررة للحفاظ علي المظهر الحضاري لمدينة المنصورة عاصمة المحافظة وتحسين الصورة البصرية للمواطنين، 

وأكد "مختار" علي ضرورة المتابعة المستمرة لاعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2023/2024 بمراكز المحافظة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين علي مدار فترات تنفيذ الخطة.

كما أكد "مختار" على سرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بانشاء مصنع لتدوير قش الارز والاستفادة القصوي من الانتاج السنوي للدقهلية من قش الارز وتحقيق الجدوي الاقتصادية منه مشيرا الي انه يجري الاعداد لعرض المشروع علي احد المستثمرين الاجانب.

وأكد "مختار" أن تحديد التوقيتات هي العامل الاساسي بشأن جميع الموضوعات ومتابعتها للعمل علي انهائها وفقا للتوقيت المحدد ومعاقبة المقصرين.

وأشار إلي ان المتابعة المستمرة اساس النجاح لتلافي الملاحظات وانهاء المشكلات والمعوقات الطارئة  لسرعة انجاز العمل وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

وقال "مختار" اننا نعمل جميعاً كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم وعلي كل مسئول ان يؤدي عمله بما يرضي الله.

ووجه "مختار" الشكر والتقدير خلال الاجتماع للقائمين علي العمل بالحملة الميكانيكية بالديوان العام والوحدات المحلية لحصول الدقهلية علي المركز الاول في التكليف الرئاسي لجاهزية المعدات للتصدي للازمات والتعامل معها.

وأكد "مختار" اهمية المتابعة الجاده لمشروعات المنطقة اللوجيستية بطلخا ومقترح مشروع مجمع خدمات حكومية بالمنصورة ومنتزه عروس النيل بطلخا وذلك لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

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إزالة التعديات على الأراضي التعديات على أراضي الدولة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مشروعات الخطة الإستثمارية حملات إزالة التعديات المستثمرين الأجانب الدكتور أيمن مختار

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