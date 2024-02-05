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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أول رحلة بعد طلاقها.. ياسمين عبدالعزيز في صحن الكعبة لأداء مناسك العمرة

صدى البلد

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، صورا عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، من رحلتها إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

وظهرت ياسمين عبدالعزيز وهي مرتدية عباءة سوداء وحجابًا، وهي تقف في صحن الكعبة المشرفة.

ونالت الصور تفاعلا كبيرا من قبل متابعي ياسمين الذين عبروا عن سعادتهم برؤيتها في مكة المكرمة وقدموا لها التهاني والدعاء بالتوفيق.

تأتي هذه الرحلة بعد فترة من إعلان ياسمين عن طلاقها من الفنان أحمد العوضي بعد زواج دام حوالي عامين.

يذكر أن هذه ليست أول إطلالات ياسمين عبدالعزيز بعد الطلاق، فقد تعرضت منذ أيام لانتقادات بعد ظهورها فيحملة ترويجية لإحدى علامات المجوهرات.

وكان سبب انتقاد متابعي ياسمين هو تجاوزها طلاقها من العوضي سريعًا، رغم أن الإعلان جرى تصويره قبل الطلاق إلا أن توقيت نشره أثار غضب الجمهور.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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