مصدر بالأهلي: تأهيل محمد الشناوي في الخارج لم يطرح حتى الآن

أكد أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، أن خوض حارس مرمي الفريق الأول لكرة اللقدم بالنادي الأهلي أحمد الشناوي مرحلة التأهيل والعلاج في الخارج بعد العملية الجراحية لم يطرح حتي الآن.

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته على موقع اللتواصل الاجتماعي فيسبوك :"مصدر بالأهلي : تأهيل الشناوي في الخارج لم يطرح حتى الأن واللاعب بدأ تنفيذ بروتوكول العلاج الطبيعي الذي وضعه الطبيب الألماني".

وعلّق الإعلامي الكابتن مجدي عبد الغني، على عودة حارس المرمى محمد الشناوي من ألمانيا بعد جراحته.

وقال خلال برنامجه: “اتحاد الكرة شارك صورة وأكد عودة الشناوي والأهلي أشار لعودته الاثنين نصدق مين”.

استقبل الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، عقب عودته من رحلة علاجية في ألمانيا.

وتعرض الشناوي لإصابة بخلع في الكتف خلال مشاركته بمنافسات كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، مما استدعى سفره إلى ألمانيا لإجراء جراحة عاجلة، قبل عودته للأراضي المصرية لاستكمال مرحلة التأهيل.

كان المنتخب المصري خرج من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد هزيمته في دور الـ16 بركلات الترجيح أمام منتخب الكونغو الديمقراطية وذلك بعد تعادل المنتخبين في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1 / 1.