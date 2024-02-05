نائب بالتنسيقية يطالب بدعم الشركات الناشئة لدعم تكنولوجيا الإنتاج الزراعي

قال النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، أن الابتكار الزراعي يركز على تطوير وتبني تقنيات وأساليب جديدة في الزراعة، بينما الميكنة الزراعية تركز على استخدام المعدات والآليات لتحسين الإنتاج وتسهيل العمليات الزراعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تناقش الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

وقال: إذا تحدثنا عن تطبيقات التكنولوجيا في الزراعة ، يجب بالضرورة الحديث عن الشركات الناشئة العاملة في مجال الزراعة ، دعم الشركات الناشئة للعمل على إيجاد حلول مبتكرة لدعم عمليات الزراعة المختلفة”.

وأوضح أنه " في ديسمبر ٢٠٢٢ أطلقت وزارة الزراعة برنامج تدريبي مع أحد الجهات المانحة ، وتم تدريب ١٥٠ شركة في مجال الابتكار الزراعي ، و توفير عدد من الحوافز المالية وغير المالية لشركات التكنولوجيا الزراعية المحلية.

و شدد النائب علاء مصطفى على ضرورة دعم المزارع من خلال رفع الوعي وتوفير التدريبات اللازمة لتمكينه من استخدام هذه التقنيات ، توفير الدعم المالي اللازم لمساعدة المزارع على استخدام هذه التقنيات الحديثة ".