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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان وفاهم يشددان على 6 مطالب عاجلة للمريض النفسي

مشيرة خطاب
مشيرة خطاب

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة ، مشيرة خطاب، الخميس، السفيرة نبيلة مكرم مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي والنائب طارق رضوان رئيس لجنة لحقوق الإنسان بمجلس النواب والوفد المرافق لهما.

واستعرض الاجتماع بحسب بيان صادر اليوم الإثنين عن المجلس، حقوق كل من المريض والطبيب النفسى والمشاكل التى تواجههما.

خلص اللقاء إلى النقاط التالية:

  • يجب العمل على صياغة مشروع قانون للصحة النفسية لضمان حقوق كلا من المريض النفسي والطبيب النفسي ومراجعة كافه القوانين المصرية لتكفل حقوق مريض الصحة النفسية, ولكي تتواكب مع نصوص الدستور، خاصة فيما بتعلق بالالتزام بموائمة التشريعات الوطنية وفقا للاتفاقيات الدولية.
  • ضرورة تدريب وإعادة تأهيل لكل من يتعامل مع المريض النفسي.
  • التوعية من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات الدينية.
  • التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والإطلاع على تجارب الدول الأخرى في التعامل مع هذه الفئات بالمجتمع.
  • التعاون مع منظمات المجمع المدني المعنية بالصحة النفسية.
  • استعراض جهود المجلس فى هذا المجال من خلال  الزيارات الميدانية التي تمت للمستشفيات النفسية  (الخانكة، العباسية، أسيوط، سوهاج)، وكذلك للمؤسسات العقابية، علاوة على ما قام به المجلس من تنظيم ورش عمل بالتعاون مع المجلس القومى للصحة النفسية، والأمانة العامة للصحة النفسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالصحة النفسية وما اسفرت عنه هذة اللقاءات من توصيات.

وقد شارك فى الاجتماع كلا من السفير الدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، الدكتورة وفاء بنيامين والدكتور محمد ممدوح أعضاء المجلس وأمناء اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية .

وقد جاء هذا الاجتماع ضمن خطة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان في إطار الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان والتي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية .

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