مصر تستضيف مؤتمر مجلس المطارات الإقليمي الإفريقي 24 فبراير الجاري

ذكرت وزارة الطيران المدني أن مصر ممثلة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية تستضيف الدورة الـ71 لمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات الإفريقية ACI تحت عنوان "المطارات: قاطرة النمو الاجتماعي والاقتصادي والمستدام".

وأوضحت الوزارة - في بيان - أنه سيتم عقد المؤتمر بمدينة القاهرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك خلال الفترة من 24 فبراير وحتى أول مارس المقبل، بمشاركة 400 عضو من ممثلي المطارات والمنظمات الدولية من 52 دولة إفريقية.

وقال وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي إن استضافة مصر للمؤتمر في دورته الحالية يؤكد ثقة منظمات الطيران الإفريقية لدورها في دعم أوجه التعاون الإقليمي والقاري في مجال النقل الجوي.

وأضاف أن أن اختيار مدينة القاهرة لانعقاد المؤتمر فرصة واعدة أمام الوفود المشاركة لزيارة المعالم التاريخية والأثرية بها خاصة في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها مصر في كافة المجالات، وما يشهده قطاع الطيران المدني من أعمال تطوير بالمطارات المصرية بما يتواكب مع الزيادة المتلاحقة في أعداد الركاب على مستوى القارة الإفريقية.

منصة تعاونية عالمية تضم الخبراء وصانعي السياسات

وأكد أهمية المؤتمر الذي يعد بمثابة منصة تعاونية عالمية تضم الخبراء وصانعي السياسات والمختصين بمجال الطيران؛ بهدف تبادل الخبرات والرؤى وتقديم أفضل ممارسات المطارات بالدول الإفريقية.

وتابع أن المؤتمر يهدف لوضع استراتيجية متكاملة تسهم في صياغة السياسات والتعرف على أحدث وسائل تكنولوجيا الطيران؛ لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال صناعة النقل الجوي، بجانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين لجعل تجربة سفرهم أكثر راحة ورفاهية.