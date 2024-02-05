الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد بحري أركان حرب علي سعد محمد خليل لتشييع جنازة الفريق أحمد علي فاضل.
وفاة منيرة شوقي إسكندر
كما أوفد الرئيس السيسي، العميد محمد غيتة للتعزية في وفاة منيرة شوقي إسكندر.
وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء ومواساته.
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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد بحري أركان حرب علي سعد محمد خليل لتشييع جنازة الفريق أحمد علي فاضل.
كما أوفد الرئيس السيسي، العميد محمد غيتة للتعزية في وفاة منيرة شوقي إسكندر.
وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء ومواساته.
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