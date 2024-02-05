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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو ردينة: حان الوقت للاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن إطار زمني محدد

المتحدث باسم الرئاسة
المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة

قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الإثنين، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وحصولها على العضوية الكاملة بقرار من مجلس الأمن الدولي، هو الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع.

وأضاف أبو ردينة بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": لا بد من وضع آلية واضحة والالتزام بخطوات محددة، وبضمانات دولية ضمن إطار زمني محدد للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأن التصريحات الإيجابية لم تعد تكفي وحدها، وهذه هي اللحظة المناسبة والحاسمة لتجنيب المنطقة ويلات حروب لا تنتهي.

وتابع: على الولايات المتحدة الأمريكية إجبار إسرائيل على وقف عدوانها وحربها على الشعب الفلسطيني، لأن البديل هو الفوضى واللعب بالنار، وتجاوز للخطوط الحمر في منطقة مضطربة أصلاً ومعرضة لانفجار شامل.

وقال أبو ردينة، إن دول العالم مطالبة باتخاذ خطوات عملية وسريعة للخروج من الأزمة الحالية التي تعصف بالشرق الأوسط والعالم، على أن تتم هذه الخطوات وفق قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وعدم تجزئة الأمور أو السماح بالتهجير.

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