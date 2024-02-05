محافظ الدقهلية يشهد المؤتمر التثقيفي لأعضاء لجنة الصحة المهنية والمباني الحكومية |صور

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ؛ فاعليات المؤتمر التثقيفي لأعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية والمباني الحكومية ( مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء بالدقهلية ) بقاعة المؤتمرات بالمحافظة والذي يحاضر فيه العميد أشرف جلال مدير إدارة الحماية المدنية بالدقهلية ، والعقيد ياسر البردويل وكيل إدارة الحماية المدنية بالدقهلية.

وأكد " المحافظ " علي ضرورة وضع برنامج للمرور علي كافة المنشآت والمباني الحكومية للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية من خلال التنسيق مع إدارة الحماية المدنية بالدقهلية للاستعداد والجاهزية لأي كارثة أو حادثة قد تحدث.

وأشار "مختار" إلي أن تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية علي المنشآت من أولي أولويات مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية ، موجهاً لعم بضرورة مراجعة كافة المنشآت والمباني التي تقع تحت إداراتهم من أجل الحفاظ عليها.



وأوضح بأن الهدف من تطبيق إجراءات السلامة هو الحفاظ علي أرواح العاملين في هذه المنشآت والحفاظ علي الممتلكات العامة ، مشيراً إلي أن عدم مراجعة هذه المنشآت سيؤدي إلي وقوع أضرار بهذه المنشآت وتعريض العاملين بها للخطر .



ووجه " مختار " بالتنسيق الكامل بين مديري المديريات والوحدات المحلية مع إدارة الحماية المدنية للإطلاع علي كل مستجدات السلامة والصحة المهنية لتطبيقها علي المنشآت والمباني الخاضعة لهم وتدريب العالمين لديهم علي هذه المستجدات.

وأشاد " المحافظ " دور مديرية أمن الدقهلية وإدارة الحماية المدنية بالدقهلية علي تثقيف وتدريب مديري المديريات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية علي كيفية تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية علي المنشآت.

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