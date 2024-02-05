عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يشهد المؤتمر التثقيفي لأعضاء لجنة الصحة المهنية والمباني الحكومية |صور

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ؛ فاعليات المؤتمر التثقيفي لأعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية والمباني الحكومية ( مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء بالدقهلية ) بقاعة المؤتمرات بالمحافظة والذي يحاضر فيه العميد أشرف جلال مدير إدارة الحماية المدنية بالدقهلية ، والعقيد ياسر البردويل وكيل إدارة الحماية المدنية بالدقهلية.

وأكد " المحافظ " علي ضرورة وضع برنامج للمرور علي كافة المنشآت والمباني الحكومية للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية من خلال التنسيق مع إدارة الحماية المدنية بالدقهلية للاستعداد والجاهزية لأي كارثة أو حادثة قد تحدث.

وأشار "مختار" إلي أن تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية علي المنشآت من أولي أولويات مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية ، موجهاً لعم بضرورة مراجعة كافة المنشآت والمباني التي تقع تحت إداراتهم من أجل الحفاظ عليها.


وأوضح بأن الهدف من تطبيق إجراءات السلامة هو الحفاظ علي أرواح العاملين في هذه المنشآت والحفاظ علي الممتلكات العامة ، مشيراً إلي أن عدم مراجعة هذه المنشآت سيؤدي إلي وقوع أضرار بهذه المنشآت وتعريض العاملين بها للخطر .


ووجه " مختار " بالتنسيق الكامل بين مديري المديريات والوحدات المحلية مع إدارة الحماية المدنية للإطلاع علي كل مستجدات السلامة والصحة المهنية لتطبيقها علي المنشآت والمباني الخاضعة لهم وتدريب العالمين لديهم علي هذه المستجدات.

وأشاد " المحافظ " دور مديرية أمن الدقهلية وإدارة الحماية المدنية بالدقهلية علي تثقيف وتدريب مديري المديريات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية علي كيفية تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية علي المنشآت.

FB_IMG_1707140782321
FB_IMG_1707140782321
FB_IMG_1707140777687
FB_IMG_1707140777687
FB_IMG_1707140775106
FB_IMG_1707140775106
FB_IMG_1707140765501
FB_IMG_1707140765501
FB_IMG_1707140763195
FB_IMG_1707140763195
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المديريات الخدمية المبانى الحكومية لجأ مديري المديريات محافظ الدقهلية مهنية قاعة المؤتمرات رؤساء الوحدات المحلية الممتلكات العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

وفاة نائبة بمجلس النواب وإصابة 5 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يطالب بضرورة إزالة التعديات على الأراضى ومتابعة تطوير كورنيش المنصورة

ترشيحاتنا

بعد انتقال الزنفلي للأهلي.. لماذا فعل مستخدمو منصة «أكس» هاشتاج باسمه؟| التفاصيل الكاملة

تصل إلى الحبس 5 سنوات .. عقوبات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات لتتناسب مع المعدلات العالمية..توجيهات رئاسية لتحسين المنظومة الصحية

للتعرف على التدريبات ومنظومة التعليم| أكاديمية الشرطة تستضيف وزير الأوقاف وأئمة ووعاظًا

فرنسا تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية والاعتراف بها

للترشيد | قرار بعدم شراء سيارات الركوب الحكومي حتى 30 يونيو 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يجب تجاوزها .. أعراض واضحة تدل على اشتياقك للحبيب السابق | خاص

ملامح حزينة.. ياسمين عبدالعزيز تثير ضجة في أول "عُمرة" بعد الطلاق

بفستان جرئ.. جورجينا تستعرض جمالها بفيديو جديد

نزلوهم يزقوا البوكس.. موقف غريب مع مساجين هنود بعد تعطل سيارة الشرطة

فيديو

إحنا ورانا غير الكلام.. طارق صبري يعلق لأول مرة على انفصاله عن شيري عادل

ظهور كائنات سوداء غامضة في المحيط الهادي.. فما هي؟

جلس بجواره ولم ينظر إليه.. شاهد كيف تجاهل الرئيس الروسي "نتنياهو"| فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ