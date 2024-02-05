صابرين تكشف لـ صدى البلد تفاصيل دورها فى "إقامة جبرية"

كشفت الفنانة صابرين عن سر انجذابها لدورها فى مسلسل إقامة جبرية، المقرر أن يعرض قريبا على إحدى المنصات الرقمية.

وقالت صابرين لـ صدى البلد: "هناك اختلاف كبير بين دورى فى مسلسل "إقامة جبرية" و"مسار إجبارى"، حيث أقدم فى العمل الأول شخصية دكتورة نفسية تحاول الوصول لمعالجة بعض الشخصيات فى العمل، وهو دور جديد ومختلف عن الأعمال التى قدمتها من قبل أيضا، وهذا كان سببا رئيسيا فى مشاركتى بالعمل، حيث يحمل كثير من التفاصيل المختلفة، ومختلف تماما عن دورى فى "مسار إجبارى" الذى أقدم فيه شخصية الأم.

صابرين

وأكدت النجمة صابرين أنها ستبدأ تصوير أول مشاهدها في مسلسل "مسار إجبارى" المكون من 15 حلقة، غداً الثلاثاء لتلتحق بأسرة العمل الذى انطلق تصوير أول مشاهده اليوم الإثنين.

ولفتت إلى أنها تجسد خلال أحداث العمل شخصية والدة عصام عمر، وتمر بالعديد من المواقف والتحديات وذلك في إطار اجتماعى مشوق.

وأشارت صابرين في تصريحات صحفية – اليوم الاثنين - إلى أنها متحمسة جداً للعمل باعتباره أول انتاجات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكذلك العمل مع المخرجة نادين خان الذى تأجل تعاونها معها، وأيضاً المنتجة دينا كريم التي تعتبرها من المنتجين المحترمين في المهنة.

وأوضحت أنها أحبت التجربة القائمة على الشباب لأنها تريد العمل مع أجيال مختلفة، مع وجود دراما اجتماعية أسرية بها ضحك وشجن ورومانسية في نفس الوقت.