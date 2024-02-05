عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صابرين تكشف لـ صدى البلد تفاصيل دورها فى "إقامة جبرية"

صابرين
صابرين

كشفت الفنانة صابرين عن سر انجذابها لدورها فى مسلسل إقامة جبرية، المقرر أن يعرض قريبا على إحدى المنصات الرقمية. 

وقالت صابرين لـ صدى البلد: "هناك اختلاف كبير بين دورى فى مسلسل "إقامة جبرية" و"مسار إجبارى"، حيث أقدم فى العمل الأول شخصية دكتورة نفسية تحاول الوصول لمعالجة بعض الشخصيات فى العمل، وهو دور جديد ومختلف عن الأعمال التى قدمتها من قبل أيضا، وهذا كان سببا رئيسيا فى مشاركتى بالعمل، حيث يحمل كثير من التفاصيل المختلفة، ومختلف تماما عن دورى فى "مسار إجبارى" الذى أقدم فيه شخصية الأم.

بعد صورها الجريئة.. إطلالات نادين الراسي المثيرة للجدل.. شاهد

أول ظهور لـ هشام جمال وليلى زاهر بعد خطبتهما

صابرين 

وأكدت النجمة صابرين أنها ستبدأ تصوير أول مشاهدها في مسلسل "مسار إجبارى" المكون من 15 حلقة، غداً الثلاثاء لتلتحق بأسرة العمل الذى انطلق تصوير أول مشاهده اليوم الإثنين.

ولفتت إلى أنها تجسد خلال أحداث العمل شخصية والدة عصام عمر، وتمر بالعديد من المواقف والتحديات وذلك في إطار اجتماعى مشوق.

وأشارت صابرين في تصريحات صحفية – اليوم الاثنين - إلى أنها متحمسة جداً للعمل باعتباره أول انتاجات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكذلك العمل مع المخرجة نادين خان الذى تأجل تعاونها معها، وأيضاً المنتجة دينا كريم التي تعتبرها من المنتجين المحترمين في المهنة.

وأوضحت أنها أحبت التجربة القائمة على الشباب لأنها تريد العمل مع أجيال مختلفة، مع وجود دراما اجتماعية أسرية بها ضحك وشجن ورومانسية في نفس الوقت.

المتحدة للخدمات الأعمال الفنانة صابرين المخرجة نادين خان أفلام صابرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

حلمي طولان يكشف مفاجأة مدوية عن ممول صفقات الزمالك

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

وفاة نائبة بمجلس النواب وإصابة 5 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا

موضوعات متعلقة

رمضان 2024.. صابرين تكشف عن تفاصيل دورها فى مسلسل مسار إجبارى

الجمهور يتزاحم على أحمد العوضى فى شارع المعز بسبب حق عرب.. صور

باللهجة العراقية.. ديانا حداد تطلق أغنية كل الهلا |فيديو

موسم رمضان 2024 .. ناردين فرج تشارك في لحظة غضب

أول ظهور لـ هشام جمال وليلى زاهر بعد خطبتهما

وفاة خال الفنان أحمد وفيق .. تفاصيل

الحزن يسيطر على تارا عماد في جنازة والدتها .. ونجوم الفن يدعمونها

يسرا وأحمد داود وسلمى أبوضيف يشاركون في تشييع جنازة والدة تارا عماد

ترشيحاتنا

1000 دولار.. البنك الأهلي يطرح فيزا بحد أقصى للسحب اليومي

وزير مالية الاحتلال يهاجم أمريكا: أي عقوبات على المستوطنين فهي ضد إسرائيل

تفاصيل مباحثات وزيري الخارجية الإيراني والسوداني في طهران

بروتوكولات تعاون مثمرة .. مصر للطيران تشارك فى معرض ميلانو السياحي BIT

قبل انتهائه.. إقبال كبير على سور الأزبكية بمعرض القاهرة للكتاب

بعد 5 شهور زواج.. عروس أمام محكمة الأسرة : مش عايزاه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق .. سعر إطلالة هيفاء وهبي المثيرة للجدل

رغم مرضها النادر.. سيلين ديون بإطلالة أنيقة في حفل جرامي 2024

رئيس الأركان يتفقد ضبطيات قوات حرس الحدود

جيبة جلد فوق الركبة.. منة فضالي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

وفاء امرأة.. اللقاء الأول لزوجين فرقتهما الحرب العالمية الثانية لمدة 54سنة| فيديو

إحنا ورانا غير الكلام.. طارق صبري يعلق لأول مرة على انفصاله عن شيري عادل

ظهور كائنات سوداء غامضة في المحيط الهادي.. فما هي؟

جلس بجواره ولم ينظر إليه.. شاهد كيف تجاهل الرئيس الروسي "نتنياهو"| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ