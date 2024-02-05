مستشار الرئيس الفلسطيني: لا سلام في المنطقة دون حل شامل لقضيتنا

قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، اليوم الإثنين، إن المنطقة لن تنعم بالسلام أو الاستقرار دون التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب منح فلسطين العضوية الكاملة في مجلس الأمن، والاعتراف بها كدولة مستقلة.

وأشار إلى أن تشكيل الحكومة يظل أمرًا مرتبطًا بالقرار الفلسطيني، مؤكدًا "ليس من حق الولايات المتحدة التدخل في شؤون الفلسطينيين".

ولفت إلى أن وقف العدوان الإسرائيلي الملف الأول على أجندة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشددًا على أن السلطة الفلسطينية لا تقبل أن تتلقى إملاءات أو تعليمات من أحد.

وذكر "الهباش" أن وقف الحرب نقطة البداية لتغيير الوضع بالمنطقة، منتقدًا إعطاء الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر لإسرائيل، وتوفير الغطاء اللازم لها، من أجل مواصلة ارتكاب جرائمها في غزة.