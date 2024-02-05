الاتحادان الأفريقي والأوروبي يبحثان تعزيز تعاونهما في قطاع الصحة

يعقد الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي منتدى نقاش رفيع المستوى يهدف إلى تعزيز تعاونهما في قطاع الصحة في أديس أبابا.

وحضر الاجتماع مفوضة الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية ميناتا ساماتي سيسوما ومفوضة الاتحاد الأوروبي للصحة والسلامة الغذائية ستيلا كيرياكيديس.

كما يشارك في المناقشة أيضًا قادة المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC Africa)، ووزيرة التعاون الإنمائي والعواصم البلجيكية كارولين جينيز، وممثلو الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أوردته الإذاعة الإثيوبية.

وقد نظمت الاجتماع مفوضية الاتحاد الأفريقي ووزارة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية والاتحاد الأوروبي.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي سيناقشان تعزيز تعاونهما الدولي في قطاع الصحة، وبناء قدرات النظم الصحية الأفريقية والأوروبية، وتعزيز التعاون بين الجانبين في القضايا الإنسانية.

ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأوروبي عن عدة اتفاقيات تعاون متعددة الأوجه بعد المناقشة.

ويقوم الاتحاد الأوروبي وممثلو الدول الأعضاء فيه بزيارة عمل لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم في إطار تعزيز التعاون الصحي بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة EZA أن الزيارة تأتي في إطار خطة بلجيكا، رئيسة الاتحاد الأوروبي لعام 2024، لضمان المساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية وتعزيز التعاون بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي في إطار الصحة العالمية.