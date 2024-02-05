انطلاق الملتقى الـ15 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة ضمن مشروع"أهل مصر" في الوادي الجديد

انطلقت فعاليات الملتقي الخامس عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة ضمن مشروع أهل مصر التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وذلك في الفترة من 5 حتى 13 من فبراير الجاري بمحافظة الوادي الجديد.



وقالت مدير فرع ثقافة الوادي الجديد إبتسام عبد المريد التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى - في بيان اليوم /الاثنين/ - إنه شارك في فعاليات الملتقى 180 سيدة وفتاة من المحافظات الحدودية ( شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد، أسوان، مطروح، البحر الأحمر، ومنطقة الأسمرات بالقاهرة) .



وأشارت إلى أن ذلك ضمن مشروع "أهل مصر" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة الوادي الجديد، تحت شعار "يهمنا الإنسان" ، بهدف تطوير مهاراتهن وقدراتهن في النواحي الثقافية والفنية والإبداعية.



وأكدت مدير الفرع أن فعاليات الملتقى تشمل إقامة ورش عمل وحلقات نقاشية التي تخص قضايا المرأة في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالإضافة إلى تنفيذ أمسيات شعرية وعروض فنية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية، وتنفيذ ورش لاكتشاف المواهب والألعاب الشعبية وحفلات السمر، وتنفيذ زيارات لمعالم المحافظة الأثرية والسياحية بمراكز المحافظة، وتنفيذ معرض فني موسع في ختام الملتقى.

