مقتل 6 إثيوبيين في منطقة جيدو جنوب الصومال

قال مسئولون صوماليين اليوم الاثنين إن سبعة أشخاص، من بينهم ستة مواطنين إثيوبيين، قتلوا في هجوم ليلاً في بلدة بيليد هاو بجنوب الصومال في منطقة جيدو أمس الأحد وسط تصاعد التوترات بشأن اتفاق أديس أبابا الأخير للوصول إلى البحر مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال.

وفي مقابلة مع إذاعة صوت أمريكا الصومالية، قال عمدة البلدة إن خمس نساء ورجلين قتلوا بعد أن هاجم مسلحون منزلهم بعد منتصف الليل، ويقال إن ستة من الضحايا ينتمون إلى عرقية الأورومو بينما السابعة امرأة صومالية.

وأصاب المهاجمون ستة مواطنين إثيوبيين آخرين ولم تحدد السلطات بعد ما إذا كان الحادث مرتبطًا بالتوترات بشأن صفقة الميناء المثيرة للجدل الأخيرة بين إثيوبيا وأرض الصومال.