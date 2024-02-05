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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفيرة أمريكا بالقاهرة: نسعى لبناء شراكات مع الجامعات المصرية خلال الفترة القادمة

سفيرة الولايات المتحدة
سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى

أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة السفيرة هيرو مصطفى غارغ سعيها لبناء العديد من الشراكات والنجاحات مع الجامعات المصرية خلال الفترة القادمة.


جاء ذلك خلال زيارة السفيرة الأمريكية لجامعة الإسكندرية، اليوم الإثنين ولقائها مع نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور هشام سعيد.

 

 حيث تم بحث تعزيز التعاون العلمي بين الجانبين، كما تفقدت المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الأعمال في الجامعة، واستمعت لقصص النجاح التي حققها الطلاب الخريجين من المركز.


وأعلنت غارغ عن إنشاء مركز رابع للتطوير المهني في المجمع الطبي لخدمة العملية التعليمية بالمجمع الطبي، مشيرة إلى أن هناك مقترحا لإنشاء مراكز للدعم النفسي والصحة النفسية للطلاب.. ونوهت بأن السفارة الأمريكية على أتم استعداد لتقديم الدعم المالي لإنشاء مراكز للدعم النفسي والصحة النفسية للطلاب بجامعة الإسكندرية.


ومن جانبه، قال الدكتور هشام سعيد "إن زيارة السفيرة الأمريكية تأتي في إطار الحرص على التواصل مع طلاب المراكز الجامعية للتطوير المهني، فضلاً عن الاستماع لمقترحاتهم في تطوير الدورات والأنشطة التي يقدمها المركز لهم حتى يتسنى للسفارة تقديم الدعم اللازم لهم بالتعاون مع إدارة الجامعة".


وأوضح أن هناك ثلاثة مراكز جامعية للتطوير المهني بجامعة الإسكندرية في كلية الأعمال والهندسة والتربية، مثمناً دور السفارة في إنشاء مركز رابع بالمجمع الطبي لخدمة العملية التعليمية والصحية بالمجمع الطبي.


وأضاف أن تلك المراكز ساهمت على مدار خمس سنوات منذ إنشائها عام 2017 في تطوير مهارات أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة، فضلاً عن توفير فرص عمل لهم وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي والإقليمي من خلال الدورات التدريبية المتطورة التي تواكب أسواق العمل وتنظيم الملتقيات التوظيفية في مختلف الكليات.


وتم خلال اللقاء استعراض الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين الجامعة والسفارة الأمريكية، وذلك في إطار استراتيجية جامعة الإسكندرية ورؤيتها المستقبلية في التوجه صوب العالمية.
 

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